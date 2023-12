Nogoyá: invitan a pasar Nochebuena con personas solas

Con la propuesta "Una Navidad diferente" y la consigna "No pases solo esta Nochebuena" un grupo de amigos de Nogoyá invita a comunicar un aviso "si conocés a alguien que no tenga con quien recibir la Navidad, acercale este mensaje".

UNO dialogó con la contadora Brenda Krenz que brindó precisiones sobre la iniciativa.

brindis.jpg Brindis. La cena compartida tendrá lugar el 24 de diciembre a las 21.30 y a la medianoche los saludos navideños. Imagen ilustrativa

"Es la primera vez que lo hacemos. Hace un tiempo, como tres años atrás, que venimos con la idea. Con mi marido tuvimos la inquietud y sentimos que en Navidad estamos todos brindando, tenemos nuestra familia, salud, un plato de comida, la pasamos bien pero hay gente que no, incluso los días previos, porque son fechas complicadas para muchas personas porque se notan las ausencias", explicó la organizadora y añadió: "El año pasado por el contexto electoral no quisimos hacerlo para que no se polítice, este año lo decidimos y encaramos para organizarlo".

Las fiestas, tanto Navidad como fin de año son momentos en que lo pasado se hace presente. Para bien o para mal, son épocas en las que todos realizan un balance, y lo afectivo juega un rol preponderante.

navidad.jpg

En Navidad las ausencias y los vacíos en la mesa se notan mucho a nivel emocional. Tristezas que el resto del año quizá se tornan más llevaderas vuelven a doler de una forma especial en los días de fiesta.

"Esta propuesta es para quien está solo o son dos en la casa y prefieren ir a compartir un rato, o una Navidad en familia, queremos que le llegue a las personas que viven en soledad o se sienten solos".

La iniciativa fue muy bien recibida por los sacerdotes de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá.

"Cuando le contamos a unos amigos que tenemos y a nuestras familias, les encantó la idea así que rápidamente sumaron su apoyo. Luego hablamos con los padres de la Basílica y a ellos les gustó la idea, se prendieron y por eso lo hacemos en conjunto. Igualmente queríamos que la reunión también tuviera su parte espiritual, así que con la colaboración de los padres nos reuniremos en la sede parroquial frente a la Basílica, que es muy cómoda".

Sobre la repercusión que alcanzó la iniciativa, Brenda señaló: "Estamos asombrados por la llegada alcanzada, para colaborar. Insisto que la mejor colaboración es pasar el mensaje, porque hay gente mayor que no tiene acceso a las redes sociales, o no escucha la radio, entonces está bueno que si uno sabe de alguien que la pasa solo vaya a comentarle, le cuente e invite a sumarse".

reunión.jpg Compañía. "Queremos que esta propuesta le llegue a las personas que viven en soledad o se sienten solos", indicó Brenda Krenz. Imagen ilustrativa

Por una cuestión de organización, se pide que se comuniquen quienes deseen formar parte de "Una Navidad diferente". Los teléfonos de contacto son: 343-5453231 (Brenda) y 343-5459778 (Noe).

"Lo que pedimos es que nos avisen para anotar, o si una persona quiere ir y no sabe como avisar que un vecino nos comunique. Más que nada por la organización, sobre todo si hay chicos para poder hacerles un presente. Los que se unan pueden llevar para compartir lo que tengan pensado comer en la Nochebuena".

Según estadísticas que estudian las conductas de los adultos mayores: "La soledad es una de las grandes enfermedades que merma la estabilidad social de las personas. Afectan en mayor medida a nuestros mayores. Es duro vivir la soledad durante todos los días del año, pero mucho más en los días de celebraciones familiares de la Navidad".

compañía.jpg Imagen ilustrativa

Es por eso que la iniciativa de Brenda y sus amigos reviste una impronta a contagiar: "El mensaje es que nosotros estamos generando este encuentro para que no pasen Navidad solos y se animen a vivir una linda fiesta junto a una gran familia".

Según revela un trabajo efectuado en 2022 por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, 2 de cada 10 personas mayores se sienten solas. Durante la pandemia, ese porcentaje llegó a duplicarse.

De ahí que la iniciativa "Una Navidad diferente" sea de gran importancia para acompañar a las personas que se encuentren solas, sobre todo abuelos o matrimonios de adultos mayores.