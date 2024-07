No se hará el Motoencuentro de Diamante por falta de fondos

El intendente Ezio Gieco confirmó que “no están las condiciones dadas" para celebrar el Motoencuentro de Diamante y cuestionó: "No era de calidad".

El intendente de la Ciudad Blanca, Ezio Gieco, anunció que no se hará la edición 2024 del tradicional Motoencuentro de Diamante. “No tenemos aporte de Nación, no tenemos aporte importante de Provincia”, admitió.

“El Motoencuentro no lo podemos hacer porque sería perder un montón de dinero que no estamos en condiciones de perder. No están dadas las condiciones económicas para hacer uno de esas características hoy”, sentenció Gieco.