No le ven una solución inmediata a la falta de agua en Concordia

El interventor del Edos, Javier Del Cerro contó que “ya es un hecho recurrente en este acueducto, es muy importante porque tiene gran producción de agua y abastece muchísimos barrios llegando inclusive hasta parte de La Bianca. Desde que se terminó en el año 2018 es una obra que siempre tuvo problemas y cada tanto se rompe”.

Sobre los trabajos que se hicieron el pasado jueves, cuando una parte de la ciudad quedó sin el suministro de agua hasta las primeras horas de la noche, expresó: “Lo que nosotros tenemos es un plan de contingencia, es decir lo que sustituimos es la parte del caño de impulsión para reemplazarlo. Esto demanda un largo trabajo. El jueves empezamos a primera hora del día y se terminó a la tarde y por el lugar donde se produce la rotura, necesitamos una retro oruga que el Ente no cuenta, y tuvimos el auxilio de la Municipalidad. Felizmente para la tardecita se normalizó totalmente, gracias a ese apoyo y al personal. Lamentablemente, esto se viene repitiendo y hasta que no se reemplacen toda la extensión que son muchos kilómetros de cañería, vamos a tener este tipo de inconvenientes”.

Durante los trabajos se vieron afectados los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, Fátima 2, San Jorge, Constitución, San Antonio de Asís, 21de Septiembre, Sarmiento y El Tero. Además, el acueducto Roca refuerza también los siguientes barrios: Divino Niño, La Bianca, Don Jorge, Lavarden y Tavella Norte.

Al mismo tiempo, Del Cerro precisó que este tipo de problemas se continuarán dando hasta tanto no se finalicen los trabajos en la nueva planta potabilizadora, que en un principio tenía fecha de inauguración en 2020. “Estos son barrios que históricamente han tenido problemas porque nuestra planta de agua trabaja al límite y por eso se había hecho la obra de la planta nueva para aliviar toda esta situación. Cuando aumenta el consumo, la presión del agua no es suficiente para llegar a algunos lugares. Nosotros esto lo cubrimos en general con las perforaciones”, dijo.

Y agregó: “Además de lo que produce nuestra planta, tenemos 43 perforaciones que atendemos continuamente, pero es un tema recurrente y nosotros hacemos todos los esfuerzos para paliar, pero hasta que no esté el funcionamiento la nueva planta esto va a seguir sucediendo porque la planta actual produce el límite. Más allá de que hay roturas, también hay gente que hace mal uso del agua, no cuida, hay derroches, pérdidas que no se arreglan. Todo esto conspira para que no le llegue agua a esa gente”.

Respecto a la nueva planta potabilizadora de Concordia

Consultado si hay alguna fecha de estimación para finalizar la planta potabilizadora, respondió: “Lamentablemente los datos no son auspiciosos. Sabemos que por lo menos, hay un año de demora porque si bien la obra civil está terminada en un 92%, falta mucho equipamiento electromecánico, incluso equipos que se deben importarse y entre el tiempo de importación más el tiempo de mano de obra, se estima que llevaría un año. Además, hay un reclamo por deuda de la empresa JCR, que tuvo a cargo la construcción de la nueva planta. Ya se lo había hecho antes a Enohsa, pero como fue cerrada ahora está en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Hay una cuestión económica financiera de por medio. Yo estaría en condiciones de decir que para el 2025 no va a estar en funcionamiento la nueva planta”.

Por último, Del Cerró precisó que se solicitará una medida emergente. "Levamos a pedir al intendente que decrete la Emergencia Sanitaria, así nosotros podemos sancionar a aquellos que no cumplen –con el uso debido del agua–. Queremos crear conciencia que a veces cuando uno usa en exceso perjudica al vecino porque también tenemos denuncias”, finalizó.