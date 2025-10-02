El río Uruguay comienza su paulatino descenso

Luego de varios días subas continuas, desde la represa de Salto Grande anunciaron que el río Uruguay tenderá al descenso.

La represa de Salto Grande informó que la altura del río está en descenso. (foto Archivo)

Luego de varios días de suba consecutiva, en los últimos días se informó que el río Uruguay comenzó con el descenso aguas abajo de la represa de Salto Grande. Se estima que en las próximas jornadas el nivel estará estabilizado.

De acuerdo a la información brindada este jueves por el Área de Hidrología de la Represa Hidroeléctrica el aporte de aporte de las últimas 24 horas “fue de 11.852 metros cúbicos por segundos y el nivel del embalse a la hora 8 de este jueves fue de 35.07 metros”.

Por otra parte, se informa que “hasta la hora 15 del día de mañana –viernes 3–, el caudal medio diario evacuado variará entre 11.800 y 11.000 metros cúbicos por segundos”. Al mismo tiempo se precisó que la cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia será de 9 y 8,40 metros, respectivamente”.

Por último, el reporte diario resalta que la tendencia del nivel del río “está en descenso”. Y el nivel del embalse tenderá a 35,10 metros.