El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que unifica los períodos de ejercicios en la Defensoría de las Personas Mayores

El Concejo Deliberante votó por unanimidad el proyecto que unifica los madatos en la Defesoría de las Personas Mayores en Paraná.

En la sesión especial que se desarrolló este jueves 2 de octubre, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad el dictamen respecto al proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de “Juntos por Entre Ríos” a través del cual el mandato de la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años. De este modo, se unifican los períodos de ejercicios del defensor/a Titular, defensor/a Adjunto y defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores.

En este sentido, se modificó el Artículo 6° de la Ordenanza N° 9389, que quedó redactado de la siguiente manera: “El mandato del defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por un solo período consecutivo. Su mandato se iniciará y finalizará en forma simultánea con el período del defensor/a Titular y el Defensor/a Adjunto”.

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Concejo Deliberante

Mandatos unificados

“Creíamos que era necesario que estos dos mandatos estén unificados porque el proyecto ya tenía dictamen de Comisiones antes de lanzar la convocatoria que, tal como mencionó el presidente del Concejo, se va a iniciar el próximo 27 de octubre”, informó la prosecretaria Johanna Lastra.

En este marco, contó que el primer paso tras la promulgación de la ordenanza será iniciar el proceso de convocatoria: “La idea es poder realizar el decreto lo antes posible, hacer las comunicaciones pertinentes y que la ciudadanía pueda apropiarse de este proceso presentando sus propuestas”.

Ordenanza N° 9389

La figura de la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores fue creada en el ámbito mediante la ordenanza Nº 9389, de abril de 2016, e instrumentada a partir del 1° de octubre de 2020 con la designación de Ligia Blanco para ejercer la función, quien fue reelecta en el cargo y se desempeña como tal en la actualidad.

Ligia Blanco es Licenciada en Psicología y técnica en Psicogerentología por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UASER). Es diplomada en Abordaje Clínico y Social de Discapacidad (UCA Santa Fe) y cuenta con un posgrado en «Adicciones: Curso Introductorio a los Consumos Problemáticos», entre otros.

Ligia Blanco.jpg Ligia Blanco está a cargo de la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná desde 2020.

Incumbencias

El objetivo fundemental de esta Defensoría es velar por "la defensa y protección de los derechos de las personas mayores, reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y normas complementarias ante actos, hechos, y omisiones de la administración pública, como de situaciones derivadas de entidades o personas de la sociedad civil", consigna la norma.

Entre los derechos abarcados se pueden mencionar los establecidos por la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores:

*Igualdad y no discriminación por razones de edad

*Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez

*Derecho a la independencia y a la autonomía

*Derecho a la participación e integración comunitaria

*Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia

*Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

*Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud

*Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo

*Derecho a la libertad personal

*Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información

*Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación

*Derecho a la privacidad y a la intimidad

*Derecho a la seguridad social

*Derecho al trabajo

*Derecho a la salud

*Derecho a la educación

*Derecho a la cultura

*Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte

*Derecho a la propiedad

*Derecho a la vivienda

*Derecho a un medio ambiente sano

*Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal

*Derechos políticos

*Derecho de reunión y de asociación

*Derecho al Igual reconocimiento como persona ante la ley y

*Derecho al acceso a la justicia.