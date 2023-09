Monotributistas denuncian trabas para acceder a créditos

Embed

Las entidades financieras por las que se puede solicitar el crédito, según el decreto, son: Banco Nación, Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Macro y Comafi (Córdoba, Corrientes, Formosa y Tierra del Fuego): " En principio el acuerdo está con el Banco Nación pero las trabas están con el resto de los bancos", aclaró a UNO Villafañe. Para corroborar esta información, MARA envió 1.278 monotributistas de distintos puntos del país a realizar un relevamiento en las diferentes sucursales bancarias. Posteriormente, se reunieron con la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis: "Le informamos lo que pasaba, le dijimos que se iba a encontrar con un piquete en cada una de las sucursales y la situación no daba para más". Hasta el momento, algunas sucursales bancarias plantean que no hay cupos para acceder al crédito: "Si hay algún banco que pida al monotributista algún dato más, tienen que avisarnos porque no es la modalidad".

Villafañe se refirió a los inconvenientes que genera esta nueva línea de crédito para los monotributistas: "Nos costó mucho obtener este crédito, sabíamos que existía porque lo pedimos nosotros. El ministro de Economía, Sergio Massa, nos dijo que sí y luego, por culpa de los bancos no podíamos acceder. Entonces pensamos en ir y enfrentarnos a los bancos. El próximo objetivo es el Banco de Buenos Aires. El Banco Macro todavía y el Santander no firmaron el acuerdo".

"El Monotributista tiene que cumplir ciertos requisitos para acceder a los créditos: Su alta tiene que estar antes del 31 de marzo de 2023; Tiene que estar en situación 1 o 2 del Banco Central de la República Argentina, es decir, que no tenga deudas impagas en un período mayor a 90 días; Su actividad económica tiene que aparecer en alguno de los anexos" , acotó la presidenta de MARA.

Monotributo 1.jpg Gobierno anunció medidas para monotributistas.

Si el Monotributista es categoría A o B, podrá acceder a un crédito de hasta $1.200.000 pero si ese Monotributista sacó el crédito a tasa cero y lo pagó en tiempo y forma podrá obtener el crédito hasta $1.800.000. Si es categoría C, D o E, podrá tener $2.000.000 pero en el caso de que haya accedido al crédito a tasa cero y pudo pagarlo en el tiempo correspondiente, podrá acceder a un crédito de hasta $3.000.000. En cuanto a la categoría F hasta la K podrá obtener un crédito de $4.000.000 pero si también accedió al crédito de tasa cero y pagó esa deuda, podrá acceder a $6.000.0000.

Ante cualquier consulta o para unirse a la Asociación, se puede contactar el Whatsapp de la Asociación a través de su página web.