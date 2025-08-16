Uno Entre Rios | La Provincia | Minería

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

La idea es que se garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, "cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras".

16 de agosto 2025 · 14:35hs
La idea es que se garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, "cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras".
La idea es que se garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, "cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras".
La idea es que se garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, "cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras".

En el marco de las tareas de control y regularización de las actividades productivas que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, la Dirección de Desarrollo Minero instó a aquellos que desarrollen la cadena a inscribirse en el Registro Único de Actividades Mineras (RUAM).

Durante el 2024, desde el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos se realizó una tarea de concientización para todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad minera; haciendo foco en que los productores deben cumplir con la normativa fijada por la Ley Minera Nº 10.158.

"Queremos un estado provincial comprometido, que garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras", definió Catriel Tonutti, secretario de Industria, Comercio y Minería.

Y Ricardo Iturriza, director de Desarrollo Minero, ponderó que trabajan "conjuntamente con otros organismos provinciales como la Policía de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad o la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; se llevan a cabo controles exhaustivos de los establecimientos de explotación minera, como así también controles en ruta y puestos camineros de todo el territorio provincial".

A su vez, informó que en conjunto con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), concretaron una plataforma digital para que los productores mineros puedan acceder de forma online la Guía de Tránsito de Minerales. "Esta iniciativa tiene como fines el cuidado del medio ambiente, ahorrar recursos económicos y humanos, y agilizar trámites relacionados con la minería", añadió el funcionario.

Desde el 2024 hasta la fecha, se duplicaron las multas por infracciones a la Ley Minera. Esto se logró, informó Iturriza, gracias a la multiplicación de controles con respecto a los realizados en el 2023, teniendo como saldo una recaudación siete veces mayor.

Participan también de los operativos en conjunto con el área de Fiscalización Minera, las direcciones provinciales de Defensa del Consumidor y de Recursos Naturales y Fiscalización; como también diversos organismos municipales.

