Merecido reconocimiento a un escritor prolífico

En tanto, El Silencio por romper es la novela que le valió el premio del Salón Literario Municipal de Paraná.

Este año fue merecedor de dos importantes premios: "Lo del Fray Mocho fue una sorpresa, y hasta me había olvidado de que había participado. Yo vengo mandando textos casi todos los años y cuando me llamaron de la Editorial de Entre Ríos pensé que me llamaban por otra cosa y cuando me dijeron que gané el Fray Mocho, salí corriendo, literalmente. Es un gran logro para mí, porque la obra teatral cuenta la vida de dos travestis a lo largo de 23 años. Es la primera vez que se premia una obra con perspectiva de género, y eso le añade algo más".