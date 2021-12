Según el empleado municipal que se desempeña en el área de mantenimiento de Jardines Maternales, en agosto de 2016 fue convocado por la Policía para ser testigo de un procedimiento en un domicilio de calle Irigoyen, casi bulevar Racedo en la ciudad de Paraná. “Estuve entre las 11 y las 11.30, en la casa de una señora donde había mucha gente, varios policías. Me muestran un aparato, rectangular de color rojo y negro; me informan que es un disco duro portátil. Allí me contaron que la dueña de casa dijo que la empleada encontró el dispositivo en el techo que da al patio. El aparato estaba en un bolsa cuando me lo muestran”, explicó Elberg en el comienzo de su relato.