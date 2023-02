Matemáticas y Lengua, las materias con más inscriptos para rendir

A su vez, comentó: “Hay bastantes chicos anotados para rendir en esta instancia evaluadora. En los talleres hay varios, más que años anteriores, porque después de lo que fue todo el tema de la promoción acompañada venimos tratando de recuperar saberes que no se pudieron dar en la primera etapa de la pandemia. Entonces, es como que recién esta es la última instancia en que tenemos camadas grandes en los talleres. En tanto, en las aulas es el mismo porcentaje que antes de la pandemia: es básicamente la misma cantidad de chicos con materias por aprobar, algunos con ocho, otros con una”.

Matemáticas y Lengua, las materias que más cuestan.jpg Matemáticas y Lengua, las materias que más cuestan

En este contexto, analizó: “Se sigue notando un montón el impacto de la virtualidad y de prácticamente un año y medio perdido, porque fue en el 2020 que empezamos con clases online y demás, y el primer trimestre del 2021 con chicos yendo semana por medio con el sistema de burbujas. Eso afectó mucho, sobre todo la parte de contenidos de materias específicas técnicas, y en Matemática y Lengua ni hablar”.

Asimismo, observó: “Lo mismo advertimos con los chicos que ingresaron en el 2022 a primer año: la escuela Primaria viene con una carencia de contenidos desde hace muchísimos años, pero se notó más que quienes entraron el año pasado habiendo cursado cuarto y quinto año en los dos primeros años de la pandemia llegaron con contenidos sin aprender”.

“No sé si en todas las escuelas lo hicieron, pero acá se realizó por este motivo una especie de nivelación para tratar de levantarles un poco el nivel”, señaló al respecto el docente.

Por otra parte, lamentó que muchos padres no acompañen a sus hijos en el proceso de aprendizaje, y expresó: “Se nota dentro de los cursos cuando hay padres presentes y padres ausentes. Hay gurises que se han llevado ocho materias y los padres dicen que recién se están enterando que su hijo desaprobó tres trimestres, cuando firmaron las libretas durante todo el año pasado. Ahora que están por perder una beca o con miedo a que su hijo no apruebe el año, aparecen en la escuela”.

A su vez, remarcó: “Nuestra escuela tiene un sistema de tutorías en Matemáticas, Historia, Lengua y Dibujo Técnico. Lo tiene gratis y se dispone de profesores dentro de la institución para contar con apoyo escolar, que le dan un turno a los chicos que están flojos o andan mal. Es a contraturno, o sea el chico en su tiempo libre puede venir a estudiar o repasar los temas que no entendió, y no lo aprovechan”.

10 foto 1.jpg Plan. Habrá cambios en la enseñanza de matemáticas. Diego Arias. UNO

Por su parte, Patricia Minigutti, rectora de la escuela Secundaria N° 6 Lomas del Mirador, situada en el barrio homónimo, refirió en torno a las mesas evaluadoras que se desarrollan esta semana: “Tenemos programadas las mesas de exámenes para previas; completamiento, que es para los chicos que ya finalizaron la escuela Secundaria pero les quedaron materias pendientes; y lo que es recuperatorio de los alumnos regulares. En nuestro caso, por ahora es poca la concurrencia”.

Acerca de cuáles son las materias con más alumnos inscriptos para deben rendir ahora, señaló: “Matemáticas es la principal; Inglés también es una materia que en nuestra institución se lleva la gran parte de los chicos; por ahí Lengua y Literatura les cuesta a muchos; y además Fisicoquímica y Biología”.

Minigutti también reflexionó sobre el impacto del primer tramo de la pandemia en el aprendizaje, y aseguró: “Dificultades se observan continuamente. Se ve bajo rendimiento en general. El tema es que muchos de nuestros estudiantes no tienen la posibilidad de que los padres los acompañen en las materias, en el apoyo escolar y demás, y se nota la diferencia con las familias que los acompañan y le ponen un profesor particular para poder llevar adelante este proceso; porque el chico no puede rendir si no está bien preparado por ejemplo en Matemáticas, o Fisicoquímica, que son espacios en los que tenemos más cantidad de inscriptos en las mesas y con mayores dificultades”.

“Los que mayormente van a las mesas son los chicos de Ciclo Básico. Por lo general las grandes dificultades se observan con los ingresantes a primer año. Y tenemos el turno noche, con otra realidad: con una gran cantidad de adultos y jóvenes que ingresan pero la mayoría no pueden terminar la escuela Secundaria por distintas razones, como por ejemplo porque tienen que hacerse cargo de la familia, de los hijos. A lo mejor son 120 los que ingresan y terminan 20. La realidad del desgranamiento, la deserción, es terrible. Ese es un gran problema que tenemos acá en la escuela del Lomas”, añadió.

También lamentó que en la escuela solo disponen de dos horas de tutorías para que los alumnos tengan clases de apoyo: “Se les da a Ciclo Básico nomás y no tenemos clases de apoyo escolar”, dijo con aflicción.

En la escuela Primaria N° 21 Benjamín Terán también se están llevando adelante los recuperatorios con una importante asistencia: “A la mañana hay 25 alumnos aproximadamente, a la tarde son menos. Lectura, escritura, comprensión de textos y cálculos son las grandes dificultades que se presentan”, concluyó en diálogo con UNO Andrea Romero, directora del establecimiento.

LEER MÁS: Docentes particulares tuvieron más demanda todo el año