Más gente posterga la visita al mecánico para hacerle service al auto o mantenimiento

Así lo confirmó a UNO Leandro Núñez, propietario de un taller en Paraná: “La realidad es que ha caído la demanda, sobre todo por los precios y por los costos de las reparaciones. Es algo que ya viene desde hace tiempo y no se ha modificado. Obviamente que siempre estamos con una expectativa de que las cosas se acomoden un poco y la situación se revierta”, dijo al respecto.

A su vez, observó: “Los repuestos habían subido mucho, y ahora por ahí con algunas cosas se ha visto una tendencia a la baja, pero en cosas muy específicas; en la mayoría no ha habido mucha variación con respecto a los precios y siguen estando caros”.

Mecánico.jpg La visita al mecánico es cada vez más espaciada por los costos

Demanda

Sobre lo que más llevan a arreglar a su taller, Núñez comentó: “Acá en Paraná con lo que más suelen tener problemas los automovilistas es con la parte del tren delantero, por cómo están las calles. Con eso es con lo que más tienen inconvenientes. El costo para arreglarlo varía mucho según el tipo de vehículo. No se puede dar un estimado como regla general y decir si es caro o es barato, porque para un Corsa, por ejemplo, es bastante económico; pero no lo es para un auto ya de una gama media o alta gama, ahí sí es caro”. Sobre este punto, mencionó que el repuesto para el Corsa que se precisa se consigue desde 50.000 pesos. Después hay que sumar la mano de obra.

El mecánico también explicó que al cambio de aceite, que en general lo hacen los lubricentros, no conviene postergarlo: “Por ahí muchas veces lo que hacen los usuarios es tirar un poquito más el período entre cambio y cambio, pero no es lo ideal, porque en definitiva lo que sufre es el motor y por esta cuestión de querer cuidar un poco el bolsillo se terminan perjudicando. Hay gente que no escatima, creo que es una cuestión de cuidar el vehículo para no tener una rotura mayor y el costo de reparación sea también mucho mayor. A eso lo tienen más presente a la hora del mantenimiento”, afirmó, y agregó: “En eso tiene mucho que ver con el bolsillo de cada uno. Tengo clientes que son muy exquisitos con la cuestión del mantenimiento del vehículo y no tienen problemas, saben que es una herramienta de trabajo, es una movilidad para toda la familia. Y por supuesto hay otros que se tienen que ajustar un poco más y esperan a lo último, cuando ya el vehículo está en muy malas condiciones, para llevarlo al taller para hacer las reparaciones. Si bien depende de la economía de cada uno, la verdad es que no conviene esperar ese momento, una por el vehículo y otra por la seguridad de las personas”.

En su caso trabaja con todo tipo de financiación: “Acepto tarjetas, transferencia, efectivo, no hay ningún problema por esa cuestión, y eso ayuda a que la gente pueda hacer los arreglos que necesita”, afirmó.

Mecánico.jpg

Costos

Aníbal Lell también es mecánico en Paraná y señaló: “Se nota más la crisis y hay gente que directamente no puede arreglar el auto. Hay muchísimos vehículos que están parados por ese motivo, porque los repuestos son muy caros y uno tampoco hace de financiera como para decir ´yo pongo todo y después lo cobro a largo plazo´. En mi caso hago el recambio de tapa de cilindro y soy el único que repara las bombas de vacío en Paraná y zonas aledañas; mi rubro es bastante específico, los repuestos hace un par de años que están bastante caros y la mano de obra tiene que estar acorde al trabajo que uno hace”.

En este marco, a modo de ejemplo comentó: “Hoy, a alguien que se le sople la junta y la tapa del cilindro y tiene que hacer el recambio, debe gastar de 150.000 a 200.000 pesos de repuestos, y tiene otros 250 de mano de obra. Con este trabajo solamente de la parte de arriba del motor se le va medio millón de pesos. Ni que hablar acá con los pozos de los que rompe el tren delantero, porque las calles son un desastre”.

Repuestos para autos.jpg Repuestos para autos importados son los más afectados

La opción los repuestos usados

Con respecto a si conviene comprar repuestos usados para abaratar costos, evaluó: “Por supuesto que conviene porque valen el 50% en relación a los nuevos. Pero si uno va a comprar una tapa de cilindro que tiene que reemplazar, tiene que mirar muy bien qué es lo que adquiere, porque si después tiene que llevarla a la rectificadora para que se la dejen bien, a veces le sale más caro”.

Nahuel Almará, también mecánico en la capital entrerriana, coincidió: “Nosotros lo estamos viendo a eso de que muchos dejan para lo último los arreglos, los van dejando pasar. Es bastante complicado el tema de los repuestos, porque últimamente subió todo. Un cambio de aceite, que es una de las cosas más accesibles, arranca en los 15.000 pesos, de ahí para arriba según el vehículo. Nosotros por ejemplo, ahora no hacemos cambio de aceite de camionetas porque se elevó mucho el precio”.

En su caso, prefieren no trabajar con repuestos usados, porque se corre el riesgo de que se rompan más rápido que uno usado, pero aseveró que mucha gente les pide esta opción para que les salga más barato el arreglo.

“Se está notando cada vez más que esperan a último momento para traer el auto al taller, y cuando llegan son varias cosas que hay que reparar. En ese caso van eligiendo, de acuerdo a los presupuestos, lo más económico para ir arreglando. La visita al taller debería ser más seguido, sobre todo para circular más seguros”, concluyó.