Repuestos para autos: afectan subas de precios y faltantes

Luis Zapata, presidente de la Asociación de Talleristas de Paraná (ATA), confirmó a UNO: “Está costando conseguir repuestos, tanto importados como nacionales, porque los insumos de lo que se fabrica en el país en su mayoría vienen de afuera. En ambos casos se trae mucho de Brasil, y vemos que hay marcas que retienen el stock, deciden cuándo algo sale al mercado y cuándo no. Tengo proveedores de todos lados y por ejemplo, hay una empresa grande que tiene siete u ocho sucursales y ves que un día todas tienen stock de determinado producto, y al siguiente no hay en ninguna. No sé si es especulación o falta de referencia de precios. Es similar a lo que pasaba tiempo atrás con las cubiertas, pero que hoy en día más o menos se ha acomodado algo”.