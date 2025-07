Martha Pelloni: "Los gobiernos dejaron entrar el narcotráfico y detienen a los perejiles"

Pelloni es una figura clave en la historia de Argentina, especialmente recordada por su lucha tras el asesinato de María Soledad Morales, de 17 años, en 1990 en Catamarca. Como directora del colegio al que asistía la adolescente, se convirtió en una de las principales impulsoras de las emblemáticas marchas del silencio, que exigían justicia en un contexto de corrupción política que dominaba la provincia. Por ese crimen, en 1998 fueron condenados Guillermo Luque –hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque– a 21 años de cárcel por asesinato y violación; y Luis Tula, quien recibió 9 años como partícipe secundario de violación.

—Usted ha recorrido el país, conoce desde hace muchos años la problemática de la trata. En ese sentido, cómo está Argentina hoy con la situación de estas bandas organizadas. ¿Han avanzado demasiado? ¿Observa un trabajo consciente contra el crimen organizado por parte de las fuerzas de seguridad?

—Creo que estamos en un momento muy álgido. Por el tema de la corrupción a nivel de gobiernos, como desde hace tiempo estamos viviendo, va a ser difícil erradicarlo. La metodología de entrada es justamente donde hay corrupción avaladas por gobiernos nacionales, provinciales, municipales. Los estamentos de las organizaciones del Estado son corruptos. También tenés una justicia que no funciona porque hay corrupción. No todas las provincias y no todo el país está podrido, pero la corrupción está en la Argentina desde hace mucho tiempo. Son varios gobiernos que dejaron entrar la corrupción en muchas de nuestras provincias. Los gobiernos dejaron entrar el narcotráfico. Lamentablemente, ¿a quiénes detienen?

Martha Pelloni

—A los perejiles.

—A los perejiles y a las mulitas, pero no a los narcos. Yo tengo confianza en que toda la política institucional en seguridad que está llevando Patricia Bullrich continúe, porque estamos viendo los efectos positivos. Pero en Provincia de Buenos Aires y otras provincias es difícil entrar. Sobre todo es muy difícil cuando la provincia tiene la corrupción institucionalizada.

—Usted decía que la corrupción ha ingresado en diferentes estamentos del Estado. ¿Ve, por ejemplo, mucha corrupción en la policía?

—Totalmente, totalmente. Nosotros pertenecemos a la provincia de Buenos Aires y, en San Martín, que es mi territorio, no se puede vivir porque la policía, lamentablemente, responde a una corrupción institucional de gobierno. Es vox populi que los narcotraficantes que están presos y son de grandes apellidos, no porque el apellido sea grande, sino porque son populares en la sociedad por haber caído presos por narcotráfico, sostienen los gobiernos, o sostienen un gobierno. Entonces, esto es alevoso, ¿qué podemos esperar?

—Hoy uno de los paneles es sobre la prevención y la erradicación de esta problemática. ¿Cómo es el trabajo que hacen desde Infancias Robadas?

—Las organizaciones civiles estamos con voluntariado, porque encima tenemos la contraparte de un gobierno actual nacional cuyos recortes son a diario. No hay trabajo y la pobreza crece. Nosotros acabamos de llegar de Neuquén de haber abierto un foro de Infancia Robada y nos encontramos con que los jóvenes adolescentes que finalizan el secundario tienen, dicho por ellos, dos opciones: el petróleo o el narco. Nosotros hemos puesto la oreja donde lamentablemente que buscan conseguir algo del petróleo o el narco. No les queda otro otra opción. Así que mire qué futuro para una provincia tan rica en un aspecto. Quedamos deslumbradas de ver tanta riqueza en Neuquén a raíz del petróleo, pero es para unos pocos y el resto no tienen nada. Entonces, se empiezan a ver los campos de pobreza ciudadana.

—Entre Ríos vive una situación similar. Uno va al interior o acá en Paraná y se encuentra con familias enteras que terminan 'trabajando' para el narco. ¿Usted ha tenido mucho diálogo con las autoridades, tanto judiciales o políticas? ¿Qué le dicen a usted cuando manifiesta esta preocupación?

—En general, con el que te acercás a conversar está haciendo lo posible por buscar dónde o qué puerta puede estar abierta. Pero es difícil encontrar la persona que tenga totalmente en claro un camino donde podamos erradicar la corrupción.

—Usted destacaba hoy que la ministra Patricia Bullrich está trabajando por la situación. ¿Ha escuchado lo que usted viene manifestando hace mucho tiempo?

—Más te digo, nosotros hemos sido invitados el año pasado por el Ministerio de Seguridad en Buenos Aires y hemos dado una capacitación sobre el tema de trata. Estuvo justamente Silvina Calveyra (coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas) y la abogada Gloria Machado (de la ONG Infancia Robada). También estuve yo y cadetes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. Hoy tenemos la gran invasión de la cibernética, donde cada día tenemos una sorpresa nueva, como el estudio que se hace desde el mercado de la trata sobre las formas de explotación.

— ¿De captación a través de Internet?

—Claro, las formas de secuestro a través del grooming. Por ejemplo, en los adolescentes se da con las ofertas a las chicas para grandes modelajes. Todo lo que es despertar el sueño y la imaginación en un adolescente. Y bueno, hecha la ley, hecha la trampa. Hay una sofisticación de las formas de poder llegar a la juventud y a la sociedad que mira cómo salir de la pobreza para ser alguien en la vida. Los engaños son terroríficos.

—Usted habla de los jóvenes que son los más vulnerables y muchos no tienen una perspectiva de futuro.

—Hay algo no puede faltar en una sociedad consciente del cambio que tenemos que hacer, que es la prevención educativa. Y esto hay que hablarlo con las familias. Familias que están deterioradas porque toda la sociedad argentina sufre el deterioro social. Y entonces, al no haber valores fuertes, convincentes en una educación familiar ¿qué pasa? Ya tenemos tres generaciones con un gravísimo problema frente a la sociedad, que es el no saber poner límites. Hay parejas que se unen o forman una familia, pero como no tuvieron límites en su educación, ellos tampoco saben ponerlos. ¿Y qué decir de una escuela? Vemos el deterioro de las escuelas. Hay docentes que tampoco han tenido límites en su educación familiar y profesional. Entonces no saben poner límite. Una madre va y le dice a un directivo o a un docente 'a ver si usted me puede ayudar, yo no puedo como madre'. O el docente que va al directivo y le dice 'yo con este curso, con este niño, no puedo, cámbieme'. Realmente existe la falta de límites.

—¿Es posible el cambio?

—Sí. Por eso nosotros tenemos, como un segundo objetivo en nuestra organización de Infancia Robada, la prevención educativa. Pero esto tiene que surgir de los Estados, de los gobiernos, donde la educación en la prevención dé un equilibrio. La persona es una unidad biológica, psicológica, espiritual y social. Entonces, hay que formar una criaturita en un equilibrio con todas sus capacidades. La tarea de formación y de educación tiene que ser prioritaria.

— En definitiva, como organización necesitan irremediablemente que el Estado se ponga a la cabeza con políticas públicas.

—Una de las herramientas más fuertes que tenemos en nuestra organización es articular con las organizaciones del Estado. Justamente ahora estamos tratando de lograr una asociación para poder lograr hasta pasantías desde las universidades y que podamos articular realmente esos objetivos.

Día Mundial contra la Trata de Personas

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue proclamado el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adoptada por los Estados miembros, tiene como objetivo concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y promover y proteger sus derechos. En consonancia con ello, el 6 de noviembre de 2018 la provincia de Entre Ríos promulga la Ley N° 10632, instituyendo el 30 de julio como el "Día Provincial de Prevención del tráfico y la trata de personas".