TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

El preparador de San Martín (provincia de Buenos Aires) se refirió a cómo está su relación con el tricampeón, Mariano Werner.

El Turismo Carretera fue testigo del quiebre de una de las alianzas más sólidas de los últimos años. Mariano Werner y Rody Agut, binomio que parecía tener una relación indisoluble dentro del automovilismo argentino, decidió ponerle fin a su vínculo profesional tras la competencia en Buenos Aires.

La decisión se materializó con el paso del piloto entrerriano a utilizar motores desarrollados por Guillermo Pianca, con quien afrontó la primera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, disputada en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis. Allí, el tricampeón no tuvo el arranque deseado: una falla mecánica en su Ford Mustang durante la serie lo dejó sin chances de pelear por los puestos de vanguardia en la final.

En diálogo con Campeones, durante la transmisión de AM590 Continental, Rody Agut se refirió a la separación y dejó en claro su postura: "Quiso hacer eso, pero no… que busque otro camino. No voy a prestarme a eso, después de todo lo que hicimos, mal o bien, ¿con qué necesidad lo tengo que hacer?", afirmó el preparador oriundo de San Martín, Buenos Aires.

Con tono firme pero sin rencores, Agut agregó: "Se disuelven los matrimonios que están juntos cincuenta años, ¿por qué no nos vamos a separar nosotros? No hay amor eterno", sentenció, dando por cerrada una etapa que, aunque exitosa, llegó a su final.

La ruptura con Mariano Werner

La ruptura entre Werner y Agut marca un punto de inflexión en el presente del piloto, quien buscará reinventarse en el tramo decisivo de la temporada. Mientras tanto, el mundo del TC observa con atención cómo se reconfiguran las piezas en el tablero técnico de los máximos candidatos.

“Con Werner no hablamos nada, la vez pasada fue previo a las Pick Up que charlamos un poco. El motor que se le rompió fue el de Posadas que se rompió una válvula, después tuvo inconveniente en la bujía, que no sé qué paso. Creo que todo lo que hicimos estaba bien, ellos deben saber que paso, estoy creído de eso”.

Y cerró: “La falta de resultados, porque la potencia estaba, en Córdoba ganamos, en La Pampa veníamos bien, tuvo problemas en la bujía. La potencia estaba, él necesitaba el cambio por compromisos”.