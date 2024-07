Martes con niebla y visibilidad escasa en Entre Ríos

Este martes Entre Ríos amaneció cubierta de niebla, con lo cual la visibilidad es escasa. Se espera que en las próximas horas la niebla comience a disiparse. La temperatura mínima prevista para este martes es 10 grados, mientras que las máximas treparán hasta los 23 grados. A pesar de la niebla, no hay anuncio de lluvias. Se espera cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones a conductores

Se solicita a los conductores disminuir la velocidad, no realizar maniobras bruscas, no utilizar balizas, no detenerse en banquinas y mantener la distancia de frenado con el vehículo que los antecede. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad.

niebla neblina.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

Además, se recomienda a quienes tengan que emprender un viaje efectuarlo después de las 10 de la mañana, cuando se disipa la niebla.

Nuevo descenso de la temperatura

Está previsto para el viernes un descenso de las térmicas mínimas, por debajo de los 10 grados. En tanto, el fin de semana llegaría una nueva ola de frío que cambiará las condiciones del tiempo y disipará la humedad.