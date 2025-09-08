Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

La primera Feria Provincial del Libro en Concordia contó con más de 60 stands editoriales con espacios de lecturas, conversatorios y espectáculos.

Se confirmó que habrá una segunda edición el próximo año y adelantó que no será en Paraná.

Durante los últimos días se llevó a cabo la primera Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones de Concordia, por donde pasaron más de 20 mil personas. Participaron más de 60 stands editoriales con espacios de lecturas, conversatorios y espectáculos.

“Terminamos una feria histórica, que superó ampliamente las expectativas”, sostuvo el ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia, Manuel Troncoso, al dar por concluida la edición.

Durante los tres días hubo una enorme concurrencia, con talleres colmados, para chicos y adultos, propuestas como el Fogón Entrerriano, la Hora de las Ciudades y el cierre con Lalo Mir, siempre con gran participación. "Fue muy positivo que libreros y editoriales no solo cubrieran costos, sino que además tuvieran buenas ventas: eso nos da una luz de esperanza", remarcó Troncoso y subrayó, además, la presencia de reconocidos escritores y poetas entrerrianos junto a autores de alcance nacional. "La feria fue muy completa y lo único que recibimos son buenos comentarios, así que estamos muy felices", señaló.

Finalmente, confirmó que habrá una segunda edición el próximo año y adelantó que no será en Paraná. "Queremos descentralizar. La Feria llegó para quedarse", concluyó.

El balance general de la Feria del Libro

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró "poder descentralizar la gestión cultural para impulsar el desarrollo y el trabajo de nuestros artistas, siguiendo la línea de gestión que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso".

La feria tuvo la participación de autores de renombre como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Marcelo Birmajer, Guillermo Martínez, La Cope y Tute, junto a escritores, editoriales y artistas de la provincia y la región.

Por otro lado, se desarrollaron más de 50 actividades especiales con presencia de artistas de distintas localidades entrerrianas. También hubo presentaciones de libros, talleres, obras de teatro, música en vivo y propuestas para las infancias y escuelas.

En el cierre se desarrolló la peña en vivo Cuac! (Cultura Activa), conducida por Lalo Mir y con música de Juan Bilat y su conjunto. Participaron Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia. Los artistas invitados fueron María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.