Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná.

Con Javier Milei en el exterior, Manuel Adorni y Diego Santilli llegan a Paraná para reunirse con Rogelio Frigerio y avanzar en apoyos a la reforma laboral.

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, visitarán este jueves la ciudad de Paraná con el objetivo de firmar convenios y mantener reuniones políticas en busca de respaldo para la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

Según se informó desde Casa de Gobierno, la visita se dará mientras Milei se encuentra en el exterior, tras viajar a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, y en la antesala de las sesiones extraordinarias ya convocadas en el Congreso para debatir la iniciativa oficial.

En ese marco, Adorni quedó a cargo de la gestión nacional, en un contexto marcado por el distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que Santilli encabeza una ronda de contactos en las provincias para sumar adhesiones a la reforma.

El ministro del Interior, que ya había estado en Entre Ríos poco después de asumir y mantiene una relación personal de años con el gobernador Rogelio Frigerio, visitó Salta el lunes, este miércoles estará en Neuquén y el jueves llegará a Entre Ríos acompañado por su viceministro, Gustavo Coria.

De acuerdo a lo informado desde la Casa Gris, los funcionarios nacionales se reunirán con Frigerio, quien en términos generales acompaña la reforma laboral, aunque planteó la necesidad de discutir algunos puntos para evitar que la norma afecte intereses de la provincia.

Además, Adorni, Santilli y Coria mantendrán un encuentro con los representantes entrerrianos de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación: los senadores nacionales Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y los diputados nacionales Andrés Laumann y Francisco Morchio, recientemente incorporado a la bancada libertaria.

Durante la jornada también se firmarán convenios, entre ellos uno que prevé el traspaso a la provincia de terrenos e inmuebles ubicados en Paraná, como parte de pago de deudas nacionales con Entre Ríos.