Los funcionarios que tienen otros planes luego del 10 de diciembre

Desde ese momento ocupó diferentes funciones en esta jurisdicción y en la gestión nacional, aunque el dirigente admitió que esa etapa tendría un cierre a fin de año. “Soy diputado nacional y termino mi mandato el 10 de diciembre y no me postulo a ningún cargo. A partir del 11 de diciembre voy a trabajar en mi profesión como contador público nacional, donde cuento con la matricula”, aseguró ante la consulta de este medio.

Además adelantó que continuará dando clases en la universidad pública: Casaretto es profesor titular en varias cátedras en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En esa línea, señaló que se dedicará a sus actividades comerciales y profesionales en el ámbito privado.

“Apoyo a los candidatos, (Sergio) Massa a presidente, (Adán) Bahl para gobernador y a Rosario Romero para la Intendencia de Paraná. Si ellos ganaran pueden convocarme para una función o no; si me convocaran hay que ver para qué y si resultara de mi interés, pudiera tener alguna función”, presagió el diputado sobre la coyuntura electoral en Entre Ríos.

En su currículum además acredita haber sido director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación. En 1995 fue convocado por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti para ocupar el cargo de secretario de Hacienda y subsecretario de Inversiones de Entre Ríos y en 1997 con 30 años asumió como ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos.

Entre 1999 y 2003 fue senador provincial por el departamento Tala y finalizado el mandato asumió como asesor del gobierno de Entre Ríos durante distintos períodos en Asuntos Políticos y Económicos.

Tiempo después estuvo al frente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Siendo titular de la ATER se gestó una denuncia que derivó en un megaexpediente judicial que se denominó la Causa ATER en la cual 128 personas fueron procesadas por una defraudación millonaria al Estado.

“Mi intención es jubilarme”

Quizás sea el funcionario con el más bajo perfil dentro de la gestión desde que asumió en reemplazo de Daniel Elías. En plena pandemia, Edgardo Scarione se hizo cargo de organismo que siempre está en el ojo de la tormenta por la situación de déficit que arrastra desde hace varios años. Nacido en Basavilbaso, aunque paranaense por adopción, es uno de los funcionarios con más afinidad con el gobernador Gustavo Bordet, dado que compartieron estudios universitarios.

Si bien lo había anticipado de manera informal en una entrevista con UNO, Scarione confirmó ahora que su intención es jubilarse una vez terminada la gestión. “Te voy a decir la verdad: tengo mi trámite jubilatorio totalmente terminado, falta la firma. Hasta ahora nadie me ha invitado a seguir y mi intención es jubilarme. Después Dios dirá, no sé cuál será mi camino. Creo que he cumplido un ciclo; el gobernador que venga tendrá su equipo, yo pertenezco al equipo del contador Bordet”, ratificó el exsubsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación.

“Uno nunca sabe cuál va a ser el destino que va a tener, pero voy a seguir trabajando en algo, en mi profesión, en lo que sea. Pero mi jubilación está lista y está determinada para firmarse, la puedo firmar yo, pero por una cuestión ética la va a firmar el vicepresidente o la vocal. Eso es lo que yo pienso, mi idea es que se termine mi función”, reflexionó sobre su futuro.

Para el funcionario el resultado de las elecciones para la Gobernación será un punto de inflexión para él y otros funcionarios políticos de la actual administración provincial: “Después Dios dirá, gane quien gane; obviamente si gana la oposición no creo que ni siquiera me saluden, pero si gana el oficialismo no sé quién pondrá, pero creo que he cumplido ya mi ciclo”, admitió. Luego acotó: “Creo que uno cumple ciclos y éste es el ciclo que he cumplido: eso no quiere decir que si hay un ofrecimiento y me interesa. Te lo digo con total sinceridad, yo hoy tengo un solo jefe, que es el contador Bordet. He llegado creo que a un lugar en mi vida que no sé si volvería para atrás”.

Regresa al llano

El abogado Gabriel Leconte está completando su primera gestión como presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Comenzó a liderar ese organismo a fines de 2019, cuando el gobierno provincial confirmó la salida de su anterior presidenta, Marisa Paira, quien luego se haría cargo del Ministerio de Desarrollo Social, en el segundo mandato de Bordet. Leconte, en ese momento, había fijado los lineamientos de su actual gestión: “La descentralización, los convenios y trabajo con municipios y juntas de gobierno que se ha puesto una fuerte impronta en esta gestión. Es un trabajo muy difícil llegar a cada punto de la provincia, pero estamos convencidos que es la única forma de poder prevenir y reparar los derechos de nuestros niños y adolescentes: el estar presente en cada lugar del territorio”.

Ante la consulta de este medio respecto de su futuro en la función pública admitió que volverá a su cargo de planta permanente. Trabaja en el Copnaf desde 2004, antes de recibirse de abogado, donde fue pasando por múltiples funciones y cargos. Entre otras cosas, fue jefe de Guardia, de la Línea 102 y coordinador de la ciudad de Paraná, antes de pasar a dirigir el organismo.

Planes en el corto plazo

“La verdad que no tengo ninguna propuesta”, dijo para romper el hielo el actual ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Marcelo Richard. De ese modo planteó sus expectativas en cuanto al corto plazo el funcionario que tiene la potestad de planificar la totalidad de los proyectos de obra pública en la provincia.

“Vuelvo a mi actividad privada que es mi estudio de arquitectura y al ámbito universitario donde sigo dando clases, que es otra de mis actividades. Así que por ahí pasa más o menos lo que pienso hacer el 11 de diciembre”, detalló en diálogo con UNO.

Richard es docente de la carrera de Arquitectura en la Universidad de La Fraternidad en Concepción del Uruguay.

“Hace más de 20 años que vengo desarrollando actividades en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a través de distintos programas que se fueron ejecutando y donde he sido parte del staff profesional. Pero siempre con contrato de obra, no soy de planta de permanente del Estado”, aclaró.

Por lo pronto, adelantó que en el caso de surgir una propuesta analizará su continuidad en el equipo de trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial.

Por su parte, la Directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, anticipó que su plan inmediato es jubilarse. Luego indicó: “Desde mi casa seguiré colaborando con el futuro gobierno de Beto Bahl”.

Seguirá ligada a la red pública sanitaria

Sonia Velázquez, ministra de Salud de la provincia, se toma su tiempo para responder. Dijo no guardarse nada al momento de hablar sobre lo que viene en su vida profesional y laboral. “En principio lo que me ocupa hoy es terminar bien la gestión, manteniendo la línea de responsabilidad y compromiso con la gestión pública”, dijo acerca de una de sus prioridades. La cara visible del gabinete durante la pandemia seguirá trabajando, aunque desde otro lugar. “Como vengo de carrera en la red de salud pública, después del 10 de diciembre me reintegraría al centro de salud Selig Goldin de Paraná y al hospital San Roque que es donde tengo licenciado mi cargo profesional”, explicó la funcionaria.

Velázquez también tiene entre sus planes tomarse una vacaciones. “Luego quizás me tome alguna licencia previamente para poder descansar. Además tengo iniciado mis trámites de jubilación ordinaria pero no tengo fecha de cese”, enfatizó.

Luego negó haber tenido propuestas del oficialismo para sumarse a algún cargo en la próxima gestión, aunque adelantó que fue “convocada por algunas universidades nacionales vinculadas a Salud y también por profesionales de la OPS. Voy a seguir vinculada al espacio de Redes integradas de líderes de salud de Latinoamérica que vengo integrando desde hace muchos años, incluso antes de ser ministra".