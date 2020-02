Los trabajadores del servicio del transporte urbano de pasajeros de Paraná decidieron retomar las medidas de fuerza ayer a las 18 luego de corroborar que no iban a cobrar ni el sueldo ni otros montos adeudados. Extraoficialmente no se descartaba que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria.

Por la mañana se había logrado –en un encuentro del que participaron gremialistas, empresarios y autoridades municipales y provinciales– que se destrabara el conflicto, momentáneamente, y así retomar el servicio.

Por la tarde, al verificar que no se iba a producir el pago de sueldos ni de las sumas adeudadas por medidas de fuerza que se hicieron en julio pasado, se volvió a cortar el servicio.

El secretario gremial de UTA, Sergio Groh, indicó: “Hoy estuvimos reunidos con la empresa y se pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde. Finalizada la reunión, lamentablemente tenemos que decir que la empresa no ha traído ninguna propuesta. Nuestra postura era clara: si para hoy no estaba depositado el sueldo más la deuda, íbamos a dejar de prestar el servicio. La empresa vino y nos comunicó que no nos iban a pagar, así que lamentablemente a partir de las 18 se volvió a cortar el servicio”, precisó.

Igualmente el dirigente gremial puso en duda que la situación pudiera resolverse durante el fin de semana. “El panorama es desalentador, y por este fin de semana seguramente no habrá servicio de colectivos en la ciudad de Paraná”. lamentó.

En tanto, desde la empresa Buses Paraná se argumentó que no recibieron los fondos del subsidio para el servicio de transporte público.

Por su parte, la Municipalidad de Paraná informó a los vecinos que no tiene ninguna deuda pendiente con la concesionaria del servicio. “A los pocos días de asumir nos pusimos al día con todos los compromisos generados durante la gestión anterior y no adeudamos ni un solo peso a la empresa concesionaria del transporte urbano”, precisó Bahl.

“Desde el primer momento venimos haciendo un gran esfuerzo para normalizar distintas situaciones irregulares que encontramos en el municipio, y atender la regularización del transporte urbano ha sido una prioridad, por los ciudadanos y por los trabajadores, tanto que a la mayor brevedad cancelamos por completo la deuda que existía en concepto del boleto estudiantil”, agregó el intendente.

También destacó las gestiones hechas ante el ministro de Transporte de la Nación: “Para gestionar y agilizar subsidios y definir un esquema de trabajo conjunto que nos permita solucionar definitivamente este problema hacia el futuro”.

El presidente municipal lamentó “las dificultades y contratiempos ocasionados”, y anticipó que el municipio intimará a la empresa “a cumplir con el servicio público con el que está comprometida”.