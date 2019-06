Los choca-trenes que se repiten en Concordia

En aquella ocasión, desde la Unión Ferroviaria habían solicitado la incorporación de personal para manejar las barreras y la inversión en las mismas. Se trataba de seis cruces calificados como peligrosos. Además, desde ese momento se solicitaba la incorporación de barreras en Concejal Veiga, Salto Uruguayo, Gerardo Yoya, Mitre, 1º de Mayo y Buenos Aires. Hasta ahora la suerte ha estado de este lado; además hay que considerar que las formaciones ferroviarias, tanto en su ingreso, como egreso de la ciudad, viajan a una velocidad moderada.





También es un dato para destacar que los automovilistas, motociclistas o ciclistas, quienes sean, muchas veces hacen caso omiso al silbato que emite la locomotora y cruzan la vía sin importar las consecuencias. Pasos a nivel En Concordia hay ocho pasos a nivel con barrera y otros 16 sin ningún tipo de protección para los camiones, autos y motos, excepto las cruces de San Andrés. Los pasos a nivel con barrera son ocho: Eva Perón, San Lorenzo, Salta, Roque Sáenz Peña, Carriego, Scattini y Vélez Sársfield. Sin barreras, pero con cruz de San Andrés fonoluminosa son: Gerardo Yoya, Mitre, 1º de Mayo, Buenos Aires Entre Ríos, San Luis, Sarmiento y 25 de Mayo. Y con solo carteles de cruz de San Andrés son: Concejal Veiga, Salto Uruguayo, Pellegrini, Urquiza, Humberto Primo y Feliciano. Al respecto, el secretario de la seccional Concordia de La Fraternidad, Sebastián Ava, sostuvo en LT 15 Radio del Litoral: "En Gobernador Cresto y la vía, a una cuadra del club Hípico, circulaba una camioneta marca Fiat de norte a sur y el tren que iba de este a oeste.





La camioneta impactó contra la locomotora, gracias a Dios sin tener que lamentar heridos. El tren iba hacia Monte Caseros. Aparentemente, la señora no lo escuchó y no lo vio". Al mismo tiempo agregó que estos hechos se están produciendo con mayor frecuencia. "Hace pocos días hubo un accidente muy parecido en calle Concejal Veiga", manifestó. Ava fue tajante al momento de indicar que el paso a nivel de Gobernador Cresto, donde se produjo este último episodio, no está habilitado. "Lo que tenemos que decir es que ese paso a nivel no está habilitado como corresponde.











Al paso a nivel lo abrió la Municipalidad y en la anterior gestión se lo había cerrado con rieles y fue abierto nuevamente y asfaltado", comentó. Y especificó: "No cuenta con la habilitación de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) como en los otros pasos a nivel. Ni siquiera tiene señalización. Para nosotros es totalmente clandestino. En su momento se hicieron las denuncias correspondientes. Cuando se cerró el paso a nivel, se hizo un acta con un escribano y al tiempo fue abierto nuevamente. Y estas son las consecuencias". Consultado sobre la cantidad de pasos a nivel que existen en la ciudad, Ava indicó: "Podría decir que hay por arriba de los 30". En tanto que volvió a cargar contra el municipio, ya que "en su momento la empresa, cuando vio que estaban empezando a trabajar para asfaltar ese paso a nivel de Gobernador Cresto, se lo volvió a cerrar con un riel, pero el mismo fue sacado, habilitado nuevamente y finalmente asfaltado".

chocar contra los vagones. A causa del incidente el tránsito quedó cortado en las transitadas avenidas Eva Perón y obviamente en la avenida Gobernador Cresto. Ante esto, la duda que se plantea es si este paso a nivel cuenta con la habilitación correspondiente y el por qué de la no señalización. Además no se trata del único lugar de paso sin las señales obligatorias, porque es conocida la cantidad de paso a niveles sin dicho elementos, que sirven para una mejor advertencia a quienes pasan a diario. En febrero un accidente similar, El jueves se originó un accidente sin lamentar consecuencias importantes desde lo humano, aunque sí desde lo material. En el paso a nivel ubicado en avenida Gobernador Cresto, una camioneta impactó contra el convoy que salía desde la estación de ferrocarriles de Concordia. La utilitaria no habría divisado que la formación ferroviaria transitaba de manera paralela a calle Córdoba, a la altura de avenida Gobernador Cresto, dos cuadras al norte del club Hípico. Afortunadamente los daños solo fueron materiales y la joven que conducía la camioneta no tuvo lesiones físicas de consideración, aunque sí se llevó un gran susto al pero con una espectacularidad aún mayor, que se dio en la avenida Gerardo Yoya, donde una camioneta 4x4 impactó contra la formación ferroviaria y terminó dentro de un alcantarillado. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y sí un gran susto por parte de los tripulantes de la camioneta de gran porte.