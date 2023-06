Llamativas actividades que crecieron desde la pandemia

cuidado cuerpo pilates.jpg Cuidado del cuerpo. En la Pandemia y al finalizar la misma, aumentó la existencia de gimnasios y pilates.

Las tendencias

Como en toda actividad comercial y de servicios, existen modas. Como por ejemplo, en su momento fue la apertura y crecimiento de las canchas de fútbol cinco, los ciber, las remiserías, u otras que pasaron a la historia como las cabinas telefónicas, los videos y tantos otros.

Además, por estos tiempos muchas actividades se reinventan y tratan de subsistir para tratar de no cerrar.

En definitiva, hay muchas actividades para poder señalar y destacar, pero elegimos ,en base a la información suministrada por la Dirección de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Paraná.

Los responsables de esta área informaron que “les llamó la atención” en los últimos tiempos la aparición de varios pedidos de habilitación de: Gimnasios de actividades físicas; de pilates y yoga. En tanto, que otro sector comercial que se hizo sentir en Paraná, es el que está vinculado con los delivery y venta de todo tipo de bebidas y gaseosas. También está en apogeo la venta a través de las redes sociales de todo tipo de indumentaria o ropa. Y tal vez por la propia crisis que golpea al país, se expandió llamativamente fue la comercialización gastronómica.

Los efectos de la Pandemia

En Paraná como en otras partes de la Argentina, se vivieron efectos nefastos por la pandemia de Covid. No solo por la gran cantidad de muertos, el vacunatorio VIP, sino que en la comunidad quedaron graves problemas: comerciantes que se fundieron y cerraron, una educación muy devaluada, y secuelas en personas con padecimientos que deben ser asistidos con tratamientos médicos o la concurrencia a actividades tales como pilates y yoga.

Otro sector que se vio favorecido con la pandemia, o al menos se la ingenió para tratar de existir, fue el ligado a oferta de servicios de estética para hombres y mujeres que consumen tratamientos capilares, de depilación y manicuría.

manicuria.jpg Estética. La manicuría también tuvo un llamativo crecimiento en Paraná.

Se informó en Habilitaciones Comerciales, que se apreció un crecimiento de este tipo de propuestas en la comunidad, o algunos que están ligados con el caso de institutos que brindan la mejora corporal y estética de las personas.

En tanto, no fue menor el dato, que para ampliar la cobertura de los afectados por el Covid, e incluirlos en otro drama que sufre la sociedad, que son los lesionados en incidentes viales, donde tambien creció la presencia de complejos que ofrecen asistencia kinesiológica, entrelazado con gimnasios para recuperación física, y a su vez con actividades “de moda” como yoga y pilates.

De hobby a deporte

Otro sector que tuvo un crecimiento notable, fue el padel. Obviamente este deporte tuvo su ingreso en la comunidad a inicios de 1990. Tuvo un apogeo, pero luego cayó. Lo llamativo de esto, es que en medio de la pandemia, reverdeció.

El presidente de la Asociación Paranaense de Padel, Gustavo Garcilazo destacó el recupero de la actividad en los últimos años. “Fue el primer deporte que fue autorizado en la pandemia para que se practicara con limitaciones, y esto llevó a que gran parte de la población se volcara a la canchas para ‘moverse’. Pero luego muchos se engancharon y siguieron”.

De allí que hubo un mayor consumo de esta disciplina, que lleva hoy a decir que “los profesores de padel, no tienen capacidad horaria para extender sus rutinas ante la cantidad de alumnos que se anotan en Paraná”.

“Hoy hay una moda, un boom, y un reverdecer de la actividad”, remarcó el directivo.

Para confirmar esta buen momento, aportó información: “En cuatro años se construyeron en Paraná 12 canchas, y para destacar en esto lo que realizó Palermo que de una, pasó a siete con instalaciones novedosas para esta actividad”, enumeró Garcilazo al dialogar con UNO.

En total, hoy Paraná cuenta con 40 canchas para la práctica de padel. “Como hay un constante crecimiento y mejoramiento, los torneos ya cuentan con un nivel más que bueno, no solo por la participación de hasta 120 parejas, sino que hay un par de ellas que están en los principales torneos nacionales”, explicó Garcilazo.

Otro punto de este suceso, se dio por la mayo cantidad de personas que comenzó a practicar el padel como hobby “pero que ahora lo hace como deporte”, analizó el presidente de la asociación.

padel.jpg El reverdecer. El padel surgió en 1990, en el 2000 casi desaparece y hoy hay 40 canchas con una gran actividad.

Además recordó que antes muy pocas mujeres lo jugaban. “Hoy el presente tenemos que hay un 70% de hombre y un 30% de mujeres, que es muy superior al de años anteriores”, anunció.

El padel irrumpió hace 30 años, luego estuvo muy cerca de desaparecer, pero por distintos motivos, volvió a ser noticia y generar trabajo, inversiones y un movimiento económico, gastronómico, deportivo y social para destacar.

Finalmente se hizo notar, que este deporte tiene un intenso ritmo de práctica por la cantidad de jugadores, ya que las actividades se inician a la mañana, siguen a la tarde y noche y los fin de semana.

Con ingenio: el primer delivery de bebidas

Según los registros de la Municipalidad de Paraná se dio un interesante movimiento previo a la pandemia de Covid, pero que luego se profundizó y aún continúa y que está relacionado con los delivery de bebidas alcohólicas.

Lo cierto es que “cuajó” una alternativa que fue novedosa: el de llevar a las casas pedidos de tragos, bebidas y gaseosas.

Bruno Santa Cruz hoy cuenta con un negocio en calle Ramírez al 2800 de Paraná, y tiene en su espalda el haber sido el primero en esa actividad. “Este emprendimiento estaba a cargo de dos amigos, que en el 2020 me invitaron a trabajarlo, ya que ellos decidieron tomar otros caminos. Fue así que se inició el delivery en mi casa, con muy pocos recursos y un gran respaldo de mi familia”.

delivery 1.jpg Delivery. Fue más que llamativo cómo penetró la venta de bebidas alcohólicas con distintas modalidades.

“Comenzamos a ampliar la venta en la pandemia, era de jueves a domingo y se incluyó el servicio a través de las redes sociales”, recordó Santa Cruz a UNO para indicar: “Decidimos ampliar un poco la oferta y extenderla de dos o tres productos a más opciones, con más vinos, espumantes, cervezas. Y mientras estudiaba, seguíamos con el negocio que cada día tenía más pedidos, y fue así que tuvimos que llamar más cadetes, más personal para tomar los turnos y trabajar directamente en la adquisición de los productos y la venta”.

En estos cuatro años, lograron crecer, y parece ser que esa actividad no tiene techo. Lo que empezaron en el living de la casa, ahora se trasladó a un salón más amplio para desarrollarla a pleno. “La gente no podía salir por la pandemia, por lo que el servicio de delivery, se inició con gran movimiento, y luego con la finalización de las restricciones, decidimos ir por el take a way (la venta propia en el comercio)”.

“Y la verdad que la población de Paraná no modificó sus gustos, prefirió hacer la previa los fin de semana para ir luego a un boliche. Se reúnen en las casas tomando algo que encargan o bien buscan lo que consumirán”, resaltó sobre el proceso de venta y comercialización.

Reconoció que se afianzó la actividad con medios ligados con las redes sociales y otras alternativas no tradicionales.

Además de este negocio, se expandieron otras alternativas con la misma modalidad, o bien vinerías o drugstores.

“Si bien nosotros fuimos los primeros y seguimos con buenos niveles de ventas, en la ciudad hay un gran interés y demanda de este tipo de productos. Por ello es que de los tres días iniciales que vendíamos, ahora los extendimos a los siete días de la semana”, destacó Santa Cruz.

Del primer auto utilizado por él para llevar los pedidos en Pandemia hoy cuentan con varios cadetes y cuatro personas más para el negocio.

Entiende Bruno, que el negocio sigue en expansión porque ahora están en la etapa de consignación y venta en eventos especiales, en bares nocturnos y boliches de la región. “Creo que con perseveración y una familia que respalda, siempre se podrá”, complementó.

delivery santa cruz.jpg Innovador. Santa Cruz, con ingenio impuso una nueva forma de comercializar bebidas.

El cuidado del cuerpo

Otro punto que se destacó desde Habilitaciones Comerciales, fue la apertura y fusión de actividades ligadas con el cuidado del cuerpo.

A simple vista, en las redes sociales se apreció surgieron institutos o centros integrales de kinesiología y gimnasios.

Desde la Comuna se confirmó la habilitación tanto por separado como de ofertas unificadas para los denominados institutos de cuidado del cuerpo.

En ese sentido, el kinesiólogo Emiliano Santos admitió que “por los incidentes viales, muchas personas deben asistir a gimnasios y consultorios kinesiológicos, pero tambien hay un click en la actividad por las fusiones para ampliar los servicios”.

“La gente ‘cambió su cabeza’ para mejorar su salud, y optó desde la pandemia, en el cuidado del cuerpo requiriendo kinesiología, fisiatría, gimnasios, pilates, osteopatía y terapia manual”, añadío para enfatizar: “La actividad creció por la necesidad de ir a mover el cuerpo en grupo. El cambio y la necesidad de poder tener un mejor aspecto físico se está dando cada vez más”.

Pilates y estética corporal

En esa línea la titular de un centro de pilates, Agustina, informó a UNO: “Hoy el pilates tiene un gran presente y por ello es que se han creado varios institutos con estas características, donde confluyen los estudios en kinesiología con el curso de instructurado de Pilates”.

pilates.jpg Mover el cuerpo. Mujeres y varones buscan los beneficios del pilates.

“Y noto que la gente llegó al gimnasio en Provincias Unidas y Garrigó, por una necesidad de aprovechar los servicios que se concentran y que están todos vinculados con el cuidado y la estética del cuerpo”.

Pilates

Resaltó que en esa zona hay varios centros de las mismas características, pero “todos cuentan con una importante afluencia de alumnos”.

“Lo bueno de todo esto, es que hay una conciencia en el cuidado corporal”, reflexionó finalmente.

Desde la Municipalidad, marcaron como “novedosas” las habilitaciones a este tipo de servicios, como son estas alternativas que fusionan el gimnasio, el consultorio de kinesiología, sumes como mujeres.