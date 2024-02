Librerías esperan que textos escolares impulsen más ventas

Al respecto, Rosana Pittia, propietaria de una tradicional librería en calle Buenos, señaló a UNO : “Nosotros estamos vendiendo normalmente como se vende en febrero, pero el grueso de la venta de los textos escolares en realidad es en marzo, no ahora, por la sencilla razón de que muchos docentes recién viendo los libros y muchas escuelas están viendo qué van a pedir. Normalmente hacen el pedido a partir de la segunda semana, así que todavía estamos bien con los tiempos. Me parece que lo que sí ya salieron a comprar los padres es la parte de artículos de librería”.

Las librerías esperan más ventas con textos escolares

“Estimamos que va a haber movimiento y ya tenemos tres mesas armadas de libros. Este año trabajamos a pedido y por el momento no nos ha bajado la venta”, añadió, y sobre este punto, evaluó: “No creo que baje porque en los anteriores años el gobierno compraba textos para las escuelas públicas directo a las editoriales, y este año esa venta no se hizo. O sea que el canal de las librerías me parece que va a estar más activo. O sea, se debería vender más y no menos”.

Sobre los precios, indicó: “Los manuales de segundo ciclo, que son los que se pueden vender con todas las áreas completas para el cuarto, quinto y sexto grado, están más o menos de 21.000 a 27.000 pesos. Los de primero, segundo y tercer grado no vienen con áreas integradas, por el tema de cómo estudian los chicos; son libros mucho más chiquitos y estamos hablando de libros de 13.000 o 14.000 pesos”.

“Después vienen los libros de idioma, que sí tienen otro costo, pero no todas las escuelas los piden, porque saben que normalmente ese precio se dispara. También tenés diccionarios, algunos colegios piden la Biblia”, agregó.

Educación. Advierten que a los altos costos de los libros se le suma el poco incentivo a la lectura.

Pittia señaló que a quienes ya le informaron en la escuela qué texto va a necesitar este año son lo que ya están yendo a comprar o a hacer su pedido. Con respecto a si hay financiación en el rubro, explicó que debido a los escasos márgenes de rentabilidad es muy difícil ofrecer cuotas sin interés y si bien se financia, es con un recargo.

En otro orden, hizo alusión a la venta de libros en general y sostuvo: “Nosotros vendemos muchas novelas en enero, porque la gente está de vacaciones y lee más”.

Por su parte, Germán Altuna, propietario de otra librería de calle Buenos Aires 213, comentó: “En general las ventas han caído, considerando cómo está la situación económica. Si bien se sigue vendiendo, suben los precios y se comercializa el mismo importe, pero menos cantidad de libros. Hoy un libro nuevo, en promedio, tiene un precio que está entre los 15.000 y 25.000 pesos, entonces deja de ser algo de primera necesidad y se nota. Todos los años se va cayendo la venta siempre un poquito más”.

Acerca de la demanda de textos escolares, aseguró: “La gente está consultando, viendo. Calculo que ahora en el inicio de clases se va a vender más”.

Altuna coincidió en que es muy difícil poder financiar sin recargo en el sector y manifestó: “El tema de la financiación para nosotros es complejo, porque el libro, el escolar sobre todo, tiene un margen con un máximo de un 20%. En la financiación no tenemos manera de recuperarlo. En otra época se absorbía, pero hoy es imposible hacerlo con los costos operativos de los créditos, porque no tenemos como reponernos”.

En cuanto a los aumentos que viene registrando el sector, señaló: “Como está la impresión en la tapa de lo que vale un libro, tiene que ser el mismo precio en todo el país. La diferencia con las editoriales es que nosotros no manejamos los precios. Ellos los van actualizando en los propios libros, y tuvieron un incremento prácticamente en noviembre, diciembre, enero y febrero, y es automático el traslado de precios”.

Por último, comparó a modo de ejemplo sobre las subas que tuvieron estos artículos: “El libro que el año pasado estaba 5.000 o 6.000 mil pesos, hoy está costando alrededor de 20.000 pesos. Para el primer ciclo de tercer grado cuesta entre los 18.000 y los 22.000 pesos”.