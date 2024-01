Artículos escolares: esquivando subas se adelantó la demanda

Alberto Martínez, propietario de una librería y juguetería de calle Gualeguaychú, en la zona céntrica de Paraná, comentó a UNO: “Por suerte ya empezó el movimiento más fuerte en cuanto a lo que es la canasta escolar, aunque ya se vendió bastante de este tipo de artículos en diciembre para regalar en las Fiestas. Desde el año pasado ya es normal que la gente se adelante, y esto pasa porque muchos piensan que hay una tendencia a que más cerca de la temporada escolar, como es en febrero, aumente todo. Pero a diferencia de lo que fue diciembre, en lo que serían estas últimas dos semanas no recibimos listas con incrementos, e inclusive hemos tenido unas bajas de precios en algunas cosas. Y creería que no va a haber otras subas próximamente, aunque hoy en día no se puede saber si será así”.