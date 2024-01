Ley Ómnibus: Gustavo Bordet adelantó su voto negativo en general y en particular  

El diputado nacional Gustavo Bordet adelantó que su voto será negativo tanto en general como el particular a la Ley Ómnibus, que se comenzó a debatir este miércoles en el Congreso, acompañando al bloque de Unión por la Patria. El ex gobernador aseveró que el gobierno nacional quiere instalar una suerte de disciplinamiento fiscal en las provincias y que no duda que se insistirá con los derechos de exportación porque es un acuerdo de Milei con el FMI.