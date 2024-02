Ley Ómnibus: cinco diputados entrerrianos votaron a favor

La palabra de los legisladores

Tras la votación, que se dio minutos después de las 18 horas, los diputados entrerrianos se expresaron en sus redes sociales su postura en torno a esta normativa. El ex gobernador, Gustavo Bordet, afirmó: "Más allá de las dudosas modificaciones que se hicieron, no va a contribuir en nada para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Esta norma va a agravar aún más los problemas de los argentinos en medio de este brutal plan de ajuste que está llevando adelante este gobierno" y advirtió que la iniciativa podría perjudicar a la provincia. "El martes, cuando la sesión se retome para votar en particular, vamos a ser consecuentes con nuestro proyecto y con nuestro pensamiento", cerró.

Por otro lado Blanca Osuna expresó: "La responsabilidad de quienes han votado a favor de esta Ley Ómnibus se verá en concreto a corto plazo. Nos preparamos para rechazar artículo por artículo" y también se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad hacia la población que se manifestó en las inmediaciones del Congreso: "La violencia que ejercen para sostener políticas provocará daño mayor".

En la misma línea Carolina Gaillard opinó: "Día triste para la democracia. Se aprobó en general la Ley Ómnibus. Aún falta la aprobación en particular. Hasta tanto eso no ocurra no está concluido el trámite. Seguimos el martes retomando el cuarto intermedio para debatir y votar artículo por artículo". Finalmente Tomás Ledesma sólo publicó un breve video en su cuenta de X donde muestra su voto negativo y escribió: "Memoria".

Por el momento, ninguno de los legisladores que dio voto positivo a la norma se expresó tras la votación en sus redes sociales excepto por Beltrán Benedit, quien informó el resultado de la sesión y afirmó: "La política tiene que estar a la altura de las difíciles circunstancias que vive nuestra Argentina".

El gobernador destacó la aprobación en general

Por otro lado el jueves por la noche el gobernador, Rogelio Frigerio, utilizó sus redes sociales para expresarse: "Con el apoyo mayoritario de un sector de la oposición, el Gobierno Nacional logró dar un primer paso con la media sanción de la ley Bases" y agregó: "Es indispensable que ahora el Gobierno presente un plan económico y de desarrollo para ordenar las cuentas públicas, bajar la inflación y volver a crecer. Desde la oposición vamos a acompañar y a proponer todas las iniciativas que nos acerquen a ese norte".