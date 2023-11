Lengua, la materia por la que más van a clases particulares

Apoyo escolar.jpg

Glenda Milano, licenciada en Psicopedagogía, coincidió en que Lengua es la materia por la que más demanda tiene. “Lo que más les cuesta es Lengua, aprender a leer y escribir, a escribir sin errores, a armar oraciones. Es una opinión de lo que yo veo. Tengo más que nada alumnos de Primaria. Me ha pasado que vienen chicos que están en tercero, y que pasaron primer y segundo grado, y no aprendieron a leer y siguieron pasando”, dijo, ya analizó: “Eso genera dificultad, porque no aprendieron en su momento y hay una edad para todo, por algo está primero, segundo, tercer grado, y cada grado tiene los contenidos organizados por niveles. Y lo que creo es que la falla en algunos casos está en que la escuela pretende que los alumnos aprendan solos, y solos no pueden hacerlo, a lo sumo podrán los que están estimulados, porque las familias son muy lectoras y todo eso”.

entre ríos escuela primaria.jpg

Asimismo, aclaró: “Soy psicopedagoga y me dedico a apoyo escolar y orientación a padres y a docentes, tanto de nivel Primario como Secundario y Universitario. Mi propuesta es más un acompañamiento gradual en el tiempo para que los chicos y los padres puedan organizarse con las cuestiones escolares. No quiero que vengan con la urgencia por aprobar porque el aprendizaje lleva su tiempo”.

Noelia Santángelo también es psicopedagoga. Oriunda de Bariloche, desde hace un tiempo eligió vivir en Paraná, donde brinda apoyo escolar para niños en nivel Primario, y señaló a UNO: “En mi caso, soy psicopedagoga y buscamos siempre que los chicos construyan el aprendizaje. Generalmente la demanda que tengo es de niños a los que le falta alcanzar el nivel que están cursando, y eso se da sobre todo en alumnos del primer ciclo, que es de primero a tercer grado, donde está toda la alfabetización”.

Apoyo escolar.jpg Lengua es la materia que más le cuesta a los chicos

En este marco, concordó en que Lengua es la materia por la que más se recurre a clases de apoyo, y reflexionó: “Hay dos cuestiones transversales a todas las materias y a la vida diaria, porque en realidad la intención es que la escuela les sirva para el desarrollo de la vida diaria. Una es la alfabetización, porque muchas veces desde la casa, inclusive en las escuelas aún hoy, se enseña el alfabeto con el nombre de la letra, A, B, C, D, y eso lo que hace es dificultar un montón el proceso, porque cuando vos lees ´barco´ por ejemplo, no leés B, A, R, C, O. Y enseñar esto entre Salas de 5 en nivel Inicial, y primer grado, genera una traba enorme, porque los chicos tienen que desaprender eso para aprender lo que nosotros llamamos, en psicopedagogía, las reglas de correspondencia entre grafema y fonema”.

“La segunda cuestión es todo lo que es razonamiento matemático. Y vamos a lo mismo, los chicos aprenden los números del 1 al 100 por la familia, por los dieces. Cada vez van saliendo teorías nuevas con los dieces: de la familia del 10, la familia del 20, la familia del 30, y eso ellos lo entienden, porque es una regularidad, y del 1 al 9, después cambia la decena. Lo que cuesta es el razonamiento matemático, resolver situaciones problemáticas, inclusive en la vida diaria. Cuándo tienen que dividir, cuándo tienen que multiplicar, y después que aprenden a resolver problemas matemáticos con suma y resta. Y cuando se puede hacer una multiplicación, cuesta entender que es una suma reiterada o una división, y siguen restando, siguen sumando. Estamos hablando de razonamiento”, observó.

Noelia opinó que este proceso de aprendizaje acompañado por el apoyo escolar debe darse antes para poder hacer un desarrollo, y no a esta altura del año. “Si pensamos en lo académico escolar, el año ya cerró. Así que la demanda de apoyo escolar en general empieza con la entrega del segundo informe, en agosto, cuando hay chicos que tal vez tienen que nivelar”, dijo.

Las becas benefician a alumnos de escuelas Primarias. Foto UNO/Archivo ilustrativa Las becas benefician a alumnos de escuelas Primarias. Foto UNO/Archivo ilustrativa

En cuanto al beneficio de reforzar los aprendizajes con clases particulares, precisó: “Hay papás que trabajan mucho, no tienen tiempo de acompañarlos, así que los chicos vienen a hacer las tareas. Pero te das cuenta que en el hacer las tareas hay que trabajar todas estas cosas. Y, lógicamente, para una docente, con 20 chicos en el aula o más, es difícil acompañar a cada uno para que entienda el razonamiento. Generalmente se cae en esto de que en la escuela tenés 40 minutos de Matemática dos veces por semana”.

Costos

Ante la consulta de UNO acerca de cuánto cuestan las clases particulares, Noelia mencionó: “La consulta psicopedagógica particular, por ejemplo, hoy está en 4.000 pesos y la hora escolar, que es lo que a mí me gusta más hacer porque es un servicio en el que ayudás a todos a que no terminen teniendo una dificultad en el aprendizaje, más preventivo, yo lo cobro 2.500 pesos la hora”.

Por su parte, María José comentó: “En relación a los montos, yo estoy cobrando 1.500 pesos la hora de clase en mi casa. Si me tengo que trasladar ya es otro costo”.