Laura Stratta: "La Ley de Paridad es la reforma política más importante"

“La Ley de Paridad Integral tiene una fortaleza de origen, que fue el modo multipartidario y multisectorial en que se gestó: la Red para la Igualdad, un espacio que nos sirvió para que nos pudiéramos encontrar, reconocer y escuchar, pero además nos ayudó a que pudiéramos ampliar la mirada. Ahí empezamos a pensar que la paridad no solamente era un debate de la política, sino una necesidad real y efectiva de la sociedad”, resaltó.

laura stratta paridad mujeres 3.jpg

En este sentido, consideró: “La Ley de Paridad Integral es una victoria política, es una bisagra tan grande que plantea un antes y un después en términos sociales, culturales, pero sobre todo políticos”.

Sobre la jornada de formación de mujeres entrerrianas que comenzó con las mujeres de la política y de las organizaciones, Stratta dijo: “Lo que busca es seguir reivindicando el espacio multipartidario y multisectorial; y la necesidad de lo colectivo por sobre lo individual, la necesidad de que podamos escribir y encarnar lo que la ley nos manda. Esa ley que nosotras sentimos que era necesaria pero que sobre todo lo que hacía era justcia para poder desterrar las desigualdades y poder empezar a construir un piso de igualdad”.

En otro tramo de su discurso, la vicegobernadora destacó el compromiso y la figura del gobernador Gustavo Bordet quien, antes de gestar la Ley de Paridad Integral, pensó en una fórmula y un gabinete paritario.

“Hoy venimos a ratificar un camino pero también a dar un mensaje claro y contundente: sí, hay mujeres, porque venimos escuchando que no hay mujeres, pero nosotras acá somos el testimonio real, efectivo y contundente de que sí, hay mujeres. Sí, hay mujeres que transforman y empujan. Sí, hay mujeres que se ponen los problemas al hombro. Sí, hay mujeres en la gestión pública, en la gestión de las organizaciones. Sí, hay mujeres que aman lo que hacen y honran el lugar institucional, político para el cual fueron elegidas. Hay mujeres que tenazmente desde los territorios se animan a romper estereotipos y a plantear transformaciones. Entonces este encuentro no solamente es un discurso o una foto, hay historia y recorridos. Ya no queremos escuchar más que no hay mujeres, porque esta frase es poco feliz y tampoco hace justicia con la realidad”, afirmó Stratta.

laura stratta paridad mujeres 2.jpg

Por último, la vicegobernadora manifestó: “Tenemos una responsabilidad histórica. Entonces entrerrianas es una apelación a que sigamos construyendo juntas, trazando este horizonte de articulación, de miradas y recorridos con el objetivo de seguir transformado en pie de igualdad, seguir reivindicando el rol de tantas compañeras, camino juntas y erradicando las desigualdades. Necesitamos seguir aunando esfuerzos y voces para seguir diciendo que sí hay mujeres, mujeres a políticas, mujeres a las organizaciones, mujeres que transforman, mujeres que empujan, mujeres comprometidas, mujeres convencidas, dispuestas a protagonizar, el presente y el tiempo que viene”, concluyó.

Capacitación y conversatorio

Durante el encuentro provincial se brindaron herramientas para la conducción de espacios políticos y de la sociedad civil. La capacitación estuvo a cargo de dos especialistas, la magister en Diseño y Gestión de Programa Sociales, Guillermina Curti; y la periodista y especialista en Comunicación Política, Julieta Waisgold.

Luego, se realizó un conversatorio sobre experiencias de mujeres en espacios de gestión relevantes de la provincia. Allí expusieron la senadora provincial Flavia Maidana, del Departamento Nogoyá; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres; la viceintendenta de San José, Marisa Follonier; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Aixa Boykens; y la dirigente sindical Susana Farias, quien integra la conducción del Centro de Viajantes de Entre Ríos.