Una nueva suba de la harina impactó en el precio del pan y pasó a costar 2.000 pesos el kilo

Pan.jpg El aumento de la harida impactó en el precio del pan

Si bien tuvieron que retocar el precio de los productos que elaboran, aclaró que no pueden trasladar el mismo porcentaje de aumentos y van perdiendo rentabilidad. “Directamente no se puede trasladar todo porque si no se dispara mucho el precio al público, y hay que ir cuidando un poquito el mostrador para poder seguir vendiendo y que la suba no tenga tanta incidencia en la merma. Lo vamos manejando así”.