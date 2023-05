Las motos y La Toma Vieja van de la mano

Hacía muchos años, no recuerdo cuántos, que no visitaba el predio de La Toma Vieja de Paraná. Creo haber ido por última vez para presenciar un evento similar al que se hizo el sábado pasado: un moto encuentro. Claro que en esa oportunidad no presté atención sobre la situación en la que se encontraba uno de los predios más emblemáticos que tiene la ciudad. Pero eso cambió, ya que en las pocas horas que estuve en el lugar me llevé una muy buena impresión.