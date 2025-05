La visita de José "Pepe" Mujica a Paraná, con un discurso mirando al futuro

La Justicia determinó que Telecom abra un local donde no quería

José Mujica en Paraná 2.jpg Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento presidenta de la Argentina, recibió a José "Pepe" Mujica en Paraná. Archivo UNO

Todos ellos, además de Evo Morales, presidente de Bolivia que es un Estado asociado al Mercosur, hablaron durante la jornada de cierre de la Cumbre. En ese contexto, Cristina entregó la presidencia pro témpore del bloque a Brasil y se reiteraron las manifestaciones de apoyo a la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

El discurso de José Mujica

Mujica, en su discurso resaltó: “El futuro de nuestros hijos se juega en cosas como el Mercosur. Nuestros intereses no deben estar subordinados a las superpotencias. La ley de la concentración lo muestra cada vez más y el peor déficit es no prever lo que no vamos a ver en su líneas fundamentales”, advirtió por aquel entonces el mandatario uruguayo.

Y en ese sentido, remarcó: “Si no somos hoy capaces de construir los cimientos de la integración, vamos a dejar a nuestra descendencia pulverizada ante las influencias de tres o cuatro superpotencias que están allí en el horizonte”.

Mujica adelantó en ese momento que su país iba a impulsar en el seno del Mercosur “la creación de un puerto de aguas profundas, propiedad de los estados en una figura común y con la soberanía de los gobiernos para que les sirva de punto de apoyo a todos los países de la región, compartiéndolo en una relación francamente igualitaria”.

José Mujica en Paraná 3.jpg José "Pepe" Mujica escuchando el discurso de Evo Morales en La Vieja Usina. Archivo UNO

Fortalecer la región

El mandatario del vecino país exhortó al fortalecimiento de la integración en el continente ante el crecimiento y desarrollo de las superpotencias: “Los países del sur deben fortalecerse para evitar que cualquier crisis del mundo nos tire el esfuerzo de años”, subrayó en el discurso que brindó en el marco de la Cumbre del Mercado Común del Sur.

Para el mandatario la unidad regional estaba determinada por la conexión de los sistemas eléctricos:

“Necesitamos comunicar nuestras carreteras, vías de trenes, nuestras universidades. Eso hay que haciéndolo paso a paso”. En este marco, advirtió: “Si abrimos nuestra tranquera al coloso chino, adiós a nuestra industrialización”.

Finalmente dijo que el Mercosur tiene una “enorme debilidad”, y esta es que “la cuestión de la integración no la sienten los pueblos, sino que la siente la gente que tiene cierto acervo intelectual, pero no ha bajado a las masas”.