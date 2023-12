La Provincia debe pagar 65 millones de dólares de deuda

También habló de grave problema del transporte urbano de pasajeros en Paraná y a la situación de los municipios, quienes también tienen deudas en dólares.

Deuda

En primer lugar, el ministro Panceri se refirió al endeudamiento: "El problema que tiene la provincia es un problema serio de estrés financiero, tenemos un tema de endeudamiento y aparte de ciertas desprolijidades en su momento que nos han hecho que la calificadora de riesgo que tiene la provincia de Entre Ríos nos haya evaluado, al 30 de septiembre, con una nota negativa, eso a nosotros nos origina un costo adicional en lo que hace a la posibilidad de tomar algún tipo de endeudamiento externo dado que, vamos a tener en cuenta también, que la provincia tiene dentro de no mucho, 30 y pico de días, un pago de casi 65 millones de dólares que es una deuda que tiene que honrar la provincia respecto de aquella deuda original de déficit corrientes acumuladas que en su momento también fueron reestructuradas. No olvidemos que eso produce una carga en los próximos 4 años de casi unos 570 millones de dólares, lo que habría que honrar la deuda, obviamente en un contexto macroeconómico y social de demasiada incertidumbre. La verdad que demasiado para lo que uno quisiera, pero en eso nosotros ya comenzamos a trabajar, el Gobernador ha dado la directiva, pero no deja de ser preocupante el problema financiero que tiene la provincia en el corto y mediano plazo".

casa de gobierno.jpg La gestión de Bordet informó que desde este viernes pagan los sueldos a los estatales. UNO/Juan Ignacio Pereira.

"Lo que tenemos nosotros hoy es el 39 o 35% de los 65 millones de dólares que vendría a ser, porque los recursos estaban generalmente apalancados en peso, tuviste una devaluación, y lo que habría que salir es más o menos a conseguir hoy unos 40 millones de dólares", explicó a UNO y agregó que algunos intendentes que tomaron deuda se comunicaron para trabajar en una solución para honrar sus deudas.

Salarios

Asimismo, al ser consultado s i están garantizados los salarios de los empleados públicos, refirió: "El pago de salarios obviamente que crea una marca de incertidumbre. No nos olvidemos que la provincia depende en un 75% de sus ingresos tributarios de lo que es la coparticipación nacional, y más o menos entre salarios y jubilaciones, la provincia destina casi un 90% de lo que es ese importe al pago de ese tipo de obligación. Hoy ya tenemos el calendario de pago de lo que es los sueldos de diciembre y la aplicación del 12,8% de aumento de noviembre. No conocemos el índice de inflación del mes de diciembre, creo que yo estimo que estaría entre el 25% y el 30%, que ya es alto, con el agravante de que lo que todavía no podemos discernir es cuál va a ser el comportamiento de la recaudación, tanto provincial como nacional, hasta ahora las dos vienen corriendo por debajo de la inflación".

casa de Gobierno Cronograma de pagos.jpg

"El Gobernador puso énfasis en que la prioridad es el pago de salario. Tenemos problemas con el tema de obra pública, deuda que se está auditando. En Paraná estuvieron martes, miércoles y jueves gente de la Auditoría General de la Nación reviendo el tema de vialidad, certificados, y ahí también tenemos un problema y hay una charla de por medio con la Cámara Argentina de la Construcción para ver de qué manera podemos salir hacia adelante y se pueden volver a trabajar y hacer algún tipo de obra. Hoy lo destinado a inversión real es casi nada, es casi 4 puntos del gasto total del presupuesto, es una muy pobre ejecución y la provincia tiene que hacer frente a los gastos corrientes, principalmente, vuelvo a decir, a lo que es sueldos y jubilaciones", agregó.

Transporte

Al ser consultado sobre cómo van a resolver la crisis del transporte urbano de pasajeros de Paraná, teniendo en cuenta que va a haber una reducción de los subsidios de Nación, dijo a UNO: "Lo que se había hablado es que la provincia, por ahora, siguiera aportando la parte que a la provincia le correspondía. Después veremos qué es lo que va a hacer la Nación. Pero es un problema y es complejo, porque que el sistema de subsidio era obviamente un financiamiento a la oferta y no a la demanda. Quizás haya que empezar a verlo de otra manera en otro contexto para ver de qué manera se empieza a ayudar a la demanda y no a la oferta".

Transferencias a municipios

En otro orden de cosas, se refirió al fin de las transferencias discrecionales a la provincia y, por ende, a los municipios: "Las transferencias discrecionales juegan en contra de los recursos municipales y provinciales también. La semana pasada el gobernador se juntó con los intendentes y empezaron una estrategia de trabajo para ver cómo se llega al mes de febrero. Calculo que ya la semana que viene, los primeros días de enero, el gobernador va a estar trabajando con todos los intendentes".