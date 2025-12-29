Uno Entre Rios | La Provincia | Víctor Brondi

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Hondo pesar causó este lunes el fallecimiento de Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica y exdirector del Hospital Materno Infantil San Roque.

29 de diciembre 2025 · 22:31hs
Hondo pesar causó este lunes el fallecimiento de Víctor Brondi

Hondo pesar causó este lunes el fallecimiento de Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica y exdirector del Hospital Materno Infantil San Roque.

Hondo pesar causó este lunes el fallecimiento de Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica. El profesional fue una figura fundamental, no sólo en la historia del Hospital Materno Infantil San Roque, sino también constituyéndose en un referente para toda la provincia de Entre Ríos y el país.

Víctor Brondi, referente en la medicina pediátrica

Víctor Brondi, quien se formó como bioquímico en la Universidad Nacional del Litoral, se desempeñó como director del establecimiento de referencia para la patología pediátrica entre 2019 y 2020.

Según el SMN, este martes se espera que haya otra jornada agobiante en varias localidades entrerrianos. 

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

La Municipalidad de Paraná intervino un cañería de agua averiada por una empresa constructora. 

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

Allí, además, fue el estratega y el alma detrás del Programa de Pesquisa Neonatal de Entre Ríos (Programa Juan), un hito que transformó la salud pública provincial. Este programa de pesquisas metabólicas reconocido a nivel nacional, lleva casi 19 años garantizando el derecho de todos los recién nacidos a ser diagnosticados y tratados a tiempo en caso de que se les detecte fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita o deficiencia de biotinidasa.

Embed

Es imposible pensar en Víctor Brondi sin vincularlo al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, institución donde dio sus primeros pasos como técnico de laboratorio en el área de Urgencias, mientras todavía cursaba la carrera de Bioquímica.

En esta institución, además, fue parte y creador del Comité de Infecciones, participó del Comité de Docencia, la Sección Análisis Especiales y su Jefatura, y acompañó la formación de numerosos profesionales, residentes y pasantes. Asimismo, se desempeñó como asesor, coordinador, jefe y director del nosocomio.

Su trayectoria estuvo marcada por una capacidad técnica brillante y una ética inquebrantable, lo que lo convirtió en un referente indiscutido para todo el equipo del Ministerio de Salud. La comunidad hospitalaria despide a un gestor, creador, innovador, pero por encima de todo, a una buena persona.

Embed

Más allá de su solvencia profesional, se lo recordará por su inmensa humanidad. Fue un maestro de la gestión de equipos: desde la generosidad y el respeto, siempre contagió su sentido del humor y despertó admiración genuina.

Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado de compromiso que nos inspira a seguir su ejemplo. Desde el Ministerio de Salud acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con la promesa de honrar su memoria.

Víctor Brondi San Roque Entre Ríos
Noticias relacionadas
La Obra Don Uva, una misión que no se detiene.

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local.

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite.

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

El quirófano móvil no funciona desde junio de 2025. 

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Ver comentarios

Lo último

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Ultimo Momento
Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Policiales
Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Ovación
Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

La provincia
Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Dejanos tu comentario