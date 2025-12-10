Katherina Stickel: "Buscamos un servicio de calidad como pretenden y merecen los usuarios"

Desde la Municipalidad de Paraná, Katherina Stickel y Santiago Halle, brindaron sus miradas a UNO acerca del nuevo sistema de transporte público de Paraná.

El domingo pasado, la ciudad de Paraná puso en marcha el renovado sistema de transporte urbano de pasajeros. Las nuevas unidades de la empresa San José comenzaron a circular por las calles de la capital entrerriana y con ello se inició una nueva era para los paranaenses. A tres días de la puesta en marcha del nuevo sistema, UNO dialogó con la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná , Katherina Stickel, quien brindó su análisis y sensaciones. “Se inició la prestación el domingo con 34 coches en la calle, lo mismo sucedió al día siguiente, de acuerdo al diagrama para los días domingo y feriados”, explicó en el comienzo.

Más adelante explicó la imagen que se viralizó en las redes sociales y que mostraba que una de las nuevas unidades era remolcada. “El domingo hubo un coche que salió de servicio debido a la pérdida de líquido hidráulico y ante la duda, para no correr ningún riesgo, finalizó su vuelta”.

Y siguió: “Fue reemplazado por otra unidad correspondiente a la flota de reserva, ingresó al taller y en las horas siguientes ya estaba nuevamente en funcionamiento prestando el servicio. Eso se resolvió por contar con una herramienta que no teníamos en el sistema anterior, que es la flota de reserva”.

Más adelante contó: “Hoy (por ayer) a las 6.27 salió el último coche del predio, completando de esta manera una flota de 70 coches en calle y siete coches dentro del parque móvil de reserva”.

Más detalles brindados por Katherina Stickel

En otro tramo de la charla, la funcionaria explicó las roturas de vidrios que se registraron ayer en dos unidades. Al respecto narró: “En las primeras horas de la mañana de hoy (por ayer) el interno 202 de la Línea D sufrió el impacto de un objeto contundente, de una piedra más precisamente. La misma impactó contra una de las ventanillas y rompió por completo el cristal. Lo que se hizo fue lo mismo que el domingo, enseguida se reemplazó la unidad y, además, se hizo presente en el lugar la policía a modo de realizar la investigación correspondiente e identificar a los responsables. El coche fue reemplazado, para poder continuar con el servicio”.

A lo que agregó: “Más tarde también hubo otra situación, pero esta vez hay que decirlo fue producto de un accidente cuando el interno 12 de la Línea L también recibió un impacto. Esta vez una persona estaba cortando el césped y una piedra golpeó sobre uno de los paños de la puerta del medio”.

Y anexó: “Acá también se procedió a reemplazar la unidad para ingresar al taller la unida afectada y hacer la reparación correspondiente”.

Qué dice el paranaense acerca del servicio

Stickel fue consultada acerca de la devolución que han recibido de parte de los ciudadanos desde la comuna. “Es positiva, por supuesto que hay cuestiones que ajustar todavía, sobre todo en cuanto a los recorridos”.

Y amplió: “Hay algunas modificaciones que estamos revisando debido a las presentaciones formales de parte de los ciudadanos que no encontraban como positivos algunos diagramas nuevos. Estamos revisando y próximamente vamos a estar informando qué modificaciones se materializarán dentro de sistema”.

Ya en el final de la entrevista, la funcionaria dijo: “Estos primeros días han sido positivos, la verdad es que se trata de un cambio rotundo, una reconfiguración total del sistema. Y por supuesto hay cosas que requieren una revisión permanente y el monitoreo es constante”.

Y finalizó: “Siempre estamos buscando mejorar el sistema y, por supuesto, alcanzar un servicio de calidad, que es lo que pretenden y merecen los usuarios”.

La mirada de Santiago Halle

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, también brindó su balance en esta nueva etapa del transporte público de pasajeros en la capital entrerriana. “Hemos iniciado una nueva etapa en la movilidad de nuestra ciudad. Este cambio responde a una decisión política clara y planificada de esta gestión que prioriza la calidad del servicio, la seguridad y la accesibilidad para la ciudadanía”, explicó en el inicio.

Enseguida acotó: “Desde la convocatoria hasta la salida de la primera unidad, la Municipalidad de Paraná ejerció su rol de autoridad de aplicación para garantizar que se cumplan las condiciones contractuales, sanitarias y de seguridad laboral que exige la ciudad”.

Y amplió: “Como funcionario que ha acompañado de cerca todo el proceso, creo importante recordar que la decisión de licitar fue tomada con la convicción de proyectar un sistema que por fin responda a la demanda ciudadana”.

Y cerró: “Hay que recordar que la intendenta Rosario Romero remarcó que ‘los paranaenses nos merecemos un servicio de transporte de calidad’, y esa premisa fue el motor que impulsó cada uno de los pasos de este proceso”.