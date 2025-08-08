Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Desde la Municipalidad de Paraná informaron que, pasadas las 14.30, concluyó la reparación de una cañería distribuidora de agua potable en barrio San Agustín.

8 de agosto 2025 · 17:03hs
La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín. 

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín. 

La Municipalidad de Paraná informó que finalizó reparación de una cañería distribuidora de agua potable en barrio San Agustín. Pasadas las 14.30 concluyó la labor del personal municipal, en conducto situado en calle Galán, en inmediaciones a la intersección con calle Montiel.

LEER MÁS: Paraná: concluyeron los trabajos de reparación en el caño maestro

Información desde la Municipalidad de Paraná

Desde la comuna paranaense se informó que, gradual y progresivamente, durante la tarde, se irá normalizando el abastecimiento del suministro, en caudales y presión, en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas.

Se entrenaron diplomas a trabajadores de la Municipalidad de Paranpa que concluyeron estudios secundarios.

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

En algunos sectores de esas jurisdicciones pudo registrarse una transitoria baja presión del servicio, durante el avance de los trabajos iniciados en el mediodía.

Municipalidad de Paraná reparación cañería San Agustín
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná reinauguró el Centro de RAEES.

La Municipalidad de Paraná reinauguró el Centro de RAEES

La Municipalidad de Paraná vacunó a personas en situación de calle.

La Municipalidad de Paraná vacunó a personas en situación de calle

La Municipalidad de Paraná avanza en la refuncionalización y gestión participativa de los SUM.

La Municipalidad de Paraná avanza en la refuncionalización de SUM

La Municipalidad de Paraná realiza actividades en el marco de la Semana de la Lactancia Materna. 

Semana de la Lactancia Materna: la Municipalidad de Paraná realiza actividades

Ver comentarios

Lo último

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Ultimo Momento
Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Noche de clásico por la Liga Provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

Policiales
Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Ovación
Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Noche de clásico por la Liga Provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

La provincia
Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Dejanos tu comentario