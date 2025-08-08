La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín Desde la Municipalidad de Paraná informaron que, pasadas las 14.30, concluyó la reparación de una cañería distribuidora de agua potable en barrio San Agustín. 8 de agosto 2025 · 17:03hs

La Municipalidad de Paraná informó que finalizó reparación de una cañería distribuidora de agua potable en barrio San Agustín. Pasadas las 14.30 concluyó la labor del personal municipal, en conducto situado en calle Galán, en inmediaciones a la intersección con calle Montiel.

Desde la comuna paranaense se informó que, gradual y progresivamente, durante la tarde, se irá normalizando el abastecimiento del suministro, en caudales y presión, en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas.

En algunos sectores de esas jurisdicciones pudo registrarse una transitoria baja presión del servicio, durante el avance de los trabajos iniciados en el mediodía.