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La Municipalidad intensifica la limpieza del arroyo Antoñico para prevenir anegamientos en Paraná

Las tareas de la Municipalidad de Paraná incluyen desobstrucción, limpieza de sumideros y rectificación del cauce para mejorar el drenaje ante lluvias.

6 de agosto 2026 · 21:14hs
La Municipalidad intensifica la limpieza del arroyo Antoñico para prevenir anegamientos en Paraná.

La Municipalidad intensifica la limpieza del arroyo Antoñico para prevenir anegamientos en Paraná.

La Municipalidad de Paraná avanza con un nuevo operativo de mantenimiento en el arroyo Antoñico, a la altura de la intersección de Miguel David y Rancillac, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano y reducir el riesgo de anegamientos durante las lluvias.

Las tareas comprenden la limpieza del cauce, la desobstrucción del conducto principal, la remoción de sedimentos y residuos, la limpieza integral de sumideros y la rectificación del arroyo para favorecer el escurrimiento del agua.

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Buscan mejorar el escurrimiento

El subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio, explicó que el operativo se concentra en despejar la boca de ingreso del conducto que drena la cuenca del barrio Santa Lucía.

El funcionario señaló que se retiran sedimentos y residuos acumulados para garantizar la capacidad de descarga del sistema pluvial y permitir que el agua circule con normalidad durante precipitaciones intensas. También indicó que los trabajos se realizan con maquinaria de gran porte y forman parte de un plan preventivo que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, destacó que la intervención integra un plan de acción coordinado entre diversas áreas municipales para ejecutar obras preventivas y paliativas frente a contingencias climáticas.

El pedido de colaboración a los vecinos

Desde el Municipio reiteraron la importancia de evitar arrojar basura, restos de obra, ramas o escombros en la vía pública y en los cauces de los arroyos, ya que estos materiales pueden obstruir el normal funcionamiento del sistema de drenaje.

Las autoridades remarcaron que la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener despejados los cursos de agua y minimizar los riesgos de inundaciones durante las tormentas.

Las intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento de la infraestructura pluvial que la Municipalidad desarrolla para mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer el sistema de drenaje urbano en distintos barrios de Paraná.

Municipalidad Arroyo Antoñico Paraná
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