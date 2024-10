La Multisectorial realizará cortes intermitentes en la zona del Túnel Subfluvial

En un comunicado, la Multisectorial afirmó que “en Argentina plata hay”. “A contrapelo del discurso oficial nacional y provincial, esta multisectorial dice que hay plata. El tema es en qué se gasta esa plata. Argentina es un país de enorme riqueza en cuanto a sus recursos naturales: agua, hierro, aluminio, litio, petróleo no convencional y convencional, entre otros. También porque nuestro pueblo genera anualmente el tercer PBI de Latinoamérica que supera los 600 mil millones de dólares anuales”, apuntaron.

“Milei ha exprimido los recursos de los argentinos para pagar deudas que no fueron adquiridas por nuestro pueblo”, agregaron. “Ajustó los presupuestos de salud, educación universitaria, secundaria, primaria, hambrea a los jubilados y no compensa las cajas previsionales de las provincias, despidió a miles de trabajadores del estado, paralizó la obra pública, desfinancia el arte y la cultura, se queda con la coparticipación de las provincias. Al mismo tiempo, destruye la industria nacional y las Pymes con el RIGI y el RINI provincial, impulsando una política de apertura de importaciones. Medidas que generaron una recesión criminal cuyas consecuencias explican, entre otras, el hambre profundo que tenemos en las barriadas a las que no les llega ni un paquete de fideos”, añadieron.

Deuda

En esa línea, precisaron que “en lo que va del año, ha pagado más de 4 billones de pesos de intereses de deuda externa y pasó del BCRA al tesoro 71 billones de pesos de deuda con los bancos (en leliq y pases de liquides) que estamos pagando todos los argentinos. Otra vez se vienen fumando miles de millones de dólares en una política cambiaria que beneficia solo a los que están en la timba financiera”.

“A esto se le suma que mientras ajusta a la mayoría del pueblo trabajador para pagar deuda, perdona los impuestos a los sectores más ricos. Al mismo tiempo, la política de liberación de precios ha hecho que empresas monopólicas de energía y alimentación por ejemplo tengan ganancias siderales en este periodo, incluso con menos consumo (Arcor, Mastellone, Tecpetrol, YPF, por citar las más conocidas). En otras palabras, la casta está de fiesta en la Argentina”, aseguraron.

Recordaron que “la deuda con el FMI hay que pagar más de 20 mil millones de dólares el año próximo (más de 20 billones de pesos), se contrajo en 2018 cuando se volvió al FMI de la mano de Macri-Caputto con Frigerio como ministro del interior. En este periodo endeudaron al país y a nuestro pueblo en más de 45. 000 millones de dólares, sin pasar esta decisión por el congreso y violando el mismo estatuto del FMI. Tal como denunciamos desde esta multisectorial, la mayoría de ese dinero lo fugaron los bancos amigos del gobierno”.

Críticas a Frigerio

A renglón seguido, desde la Multisectorial afirmaron que “en el plano provincial Frigerio adhirió a todas las políticas de Milei expresándolo públicamente, acompañando con sus votos en el congreso (Ley bases, no vetando el DNU 70/23, vetando el aumento a universidades y jubilados, etc.). Milei se ha quedado con nuestra coparticipación, con la compensación a la Caja de Jubilaciones, suspendió el envío de recursos para obra pública, producción y áreas sociales. En este sentido, el gobierno provincial funciona como un engranaje más en las políticas de ajuste a los trabajadores y sectores populares para que siga llenándose de plata la misma casta de siempre”.