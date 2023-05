Con excepciones, el bloque oficialista del Senado apoyó a Bahl

Este miércoles, 24 horas después del anuncio realizado por el gobernador Gustavo Bordet, el bloque peronista del Senado entrerriano manifestó su apoya a la postulación del intendente de Paraná, Adán Bahl, como precandidato para la gobernación en las elecciones 2023. Sin embargo, hubo dos legisladores que no firmaron el comunicado, supo UNO.

"Como lo ha expresado nuestro gobernador, es importante afianzar la unión de nuestro espacio político, respetando todas las opiniones, y si es necesario, utilizar mecanismos como las PASO para fortalecer al peronismo y a nuestra provincia de Entre Ríos", dice el escueto comunicado.

Quienes no firmaron fueron el senador Jorge Maradey, del Departamento Gualeguaychú, y Armando Gay, de Concordia. El primero está enrolado en el sector que conduce el intendente Martín Piaggio y el segundo en el de Enrique Cresto, dos intendentes que no apoyaron por el momento la candidatura de Adán Bahl y tampoco han expresado que declinen a sus aspiraciones de suceder a Bordet.

De hecho, Piaggio compartió en sus redes, este miércoles por la mañana, un video en el cual se advierte implícitamente sus intenciones de seguir adelante. "Con la fuerza de Entre Ríos podemos construir el camino al futuro", dice el texto que acompaña la publicación:

Embed >> Con la fuerza de Entre Ríos podemos construir el camino al futuro pic.twitter.com/NjCAoj7cyd — Martín Piaggio (@emartinpiaggio) May 3, 2023

En cuanto a la otra Cámara, la bancada oficialista se pronunció el mismo martes a favor de Bahl, pero no lo hizo como tal sino como "diputadas y diputados del bloque Justicialista CREER Entre Ríos". Esto fue así porque tampoco aquí hubo unanimidad, sino que hubo algunos que no firmaron. Entre quienes todavía no utilizaron sus redes para pronunciarse al respecto se encuentran Juan Manuel Huss y Stefanía Cora, enrolados en La Cámpora, y el exintendente de Paraná Julio Solanas.

El resto del peronismo entrerriano, en general, salió a respaldar a Bordet y Bahl, empezando por la vicegobernadora Laura Stratta y el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, dos que en su momento sonaron como posibles candidata y candidato. Quien no habló sobre el tema todavía es el diputado nacional Marcelo Casaretto, quien se autoproclamó precandidato.

Bahl Bordet.jpg

Urribarri, en contra

Disconforme con la decisión del gobernador Gustavo Bordet de impulsar la precandidatura del intendente Adán Bahl para la Gobernación de la provincia, Sergio Urribarri salió públicamente este martes a cuestionar con dureza a ambos dirigentes, al afirmar que se trata del "candidato de la mesa más chica de la historia del PJ entrerriano". Además consideró que "ahora falta el candidato de la militancia".

