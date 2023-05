Adán Bahl: el historial político del candidato de Bordet

Ejerció la profesión como empleado del Banco de Entre Ríos y en 2003 ingresó a la función pública como auditor del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En la vida interna del PJ, su agrupación Convicción Peronista. Ejerció como congresal y como secretario General del Partido en Entre Ríos.

También fue secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná y secretario de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, durante el tercer mandato de de Jorge Busti (2003-2007), a cuyo gabinete arribó en febrero de 2006.

En septiembre de ese año Busti convocó a Bahl para que asuma interinamente el Ministerio de Gobierno, donde reemplazó al hasta entonces ministro Sergio Urribarri, quien había salido en licencia del cargo para iniciar su campaña electoral por la Gobernación.

Bahl fue ratificado como ministro de Gobierno y Justicia una vez que Urribarri asumió como gobernador, en diciembre de 2007. El paranaense se quedó en esa cartera durante ocho años, a lo largo de toda la gobernación urribarrista. Allí tuvo a cargo el poder político sobre la Policía de Entre Ríos y las relaciones con el Poder Judicial, entre muchas funciones.

Durante ocho años y a fuerza de incontables recorridas por la provincia a raíz de su función, Bahl cultivó numerosos lazos con intendentes, legisladores y referentes del peronismo en los 17 departamentos.

En 2014 quiso capitalizar esos vínculos y el poder cosechado durante dos períodos de gestión. Consideró que había llegado su hora y que merecía la Gobernación y lanzó su precandidatura a la Casa Gris. Enfrente tenía al entonces intendente de Concordia, Gustavo Bordet, con las mismas pretensiones provinciales. Finalmente, Urribarri optó por el concordiense, a quien Bahl tuvo que acompañar en la fórmula como vicegobernador.

Luego de ganar, ene binomio con Bordet, las elecciones de 2015, el paranaense gobernó el Senado de la provincia por cuatro años, donde mantuvo un perfil relativamente bajo. En 2019 decidió buscar la intendencia de la ciudad capital y el 9 de junio de aquel año, en elecciones desdobladas, le ganó la presidencia municipal al entonces intendente Sergio Varisco, caído en desgracia por la causa Narcomunicipio.

Hasta los primeros días de este año, Bahl estaba listo para buscar la reelección en Paraná, pero la falta de otro candidato de peso suficiente para enfrentar a Rogelio Frigerio, que buscará el Sillón de Urquiza por Juntos por el Cambio, lo forzó a cambiar los planes. Ciertos indicios aparecieron en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, a principios de marzo.

Desde entonces reinaron las dudas y la indefinición en el peronismo y en el propio entorno de Bahl, donde nadie se atrevía a dar por resuelta la definición final del intendente para los comicios. Sí se desplegó en los últimos meses la tarea de confirmar y afianzar consensos y respaldos por la provincia, especialmente entre los intendentes.

Hace poco, el 20 de abril, Bahl festejó sus 56 años en Brasil, donde viajó con su familia para descansar unos días y terminar de madurar la decisión electoral, en el momento culminante de definiciones en las altas esferas del justicialismo provincial.

Al regresar, el miércoles pasado por la noche, se reunió por varias horas con el gobernador Gustavo Bordet, quien a la mañana siguiente, también con un hilo de Twitter, anunció que Entre Ríos votará sus cargos provinciales y municipales los mismos días de las elecciones nacionales. Con las fechas en mano, el intendente de Paraná y el gobernador acordaron la candidatura, finalmente anunciada este martes.

La proclamación de Bahl fue bien recibida en la mayoría de la dirigencia justicialista. La única crítica pública, hacia la noche de este martes, era del ex gobernador Sergio Urribarri. Algunos pretendientes de la candidatura a la Gobernación, como Juan José Bahillo y Laura Stratta, ya se allanaron a la decisión de Bordet y se encolumnaron con el paranaense.

Se esperan los pronunciamientos de los intendentes de Concordia, Enrique Cresto, y de Gualeguaychú, Martín Piaggio, que tenían aspiraciones provinciales y querían definir la candidatura en internas. Su silencio denota el malestar con el apoyo explícito del gobernador por su colega de Paraná.

Adán Bahl, por el momento, se limitó a lanzar la candidatura por las redes sociales y agradecer la confianza de Bordet "y de miles de compañeros que me impulsaron a tomar esta decisión". El intendente capitalino se reunió con su gabinete al mediodía y no tuvo ninguna aparición pública por la tarde. En la intendencia adelantaron a UNO que se mostrará con Bordet este miércoles con una actividad en Crespo, sobre la cual aún no trascendieron detalles.