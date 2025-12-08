La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La ciudad de San José de Feliciano fue azotada en las última horas por un duro temporal de lluvias y ráfagas de viento. Ya llovieron cerca de 250 milímetros.

La ciudad de San José de Feliciano fue azotada en las última horas por un duro temporal de lluvias y ráfagas de viento. El paso de la tormenta desde la madrugada del lunes provocó severas consecuencias en algunas viviendas y dejó calles completamente anegadas.

Según informaron medios locales, cayeron entre 120 y 130 milímetros de agua de acuerdo al conteo hasta media mañana de este lunes. Esta situación ocasionó importantes complicaciones en diferentes barrios de la localidad.

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Horas más tarde, el intendente Damián Arévalo manifestó que ya cayeron más de 200 mm. Por la noche, la cifra estaba cerca de 250 mm. En tanto, en la localidad de Basualdo cayeron hasta el momento unos 205 mm.

Bomberos Voluntarios y efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Feliciano, acudieron en asistencia de las viviendas afectadas, las que se encuentran próximas al Arroyo Coronel.

Embed

Tres hogares sufrieron anegamientos, de los cuales dos familias decidieron permanecer en la vivienda, pese a las complicaciones y recibiendo ayuda; mientras que un hombre que vivía solo, fue retirado por un familiar y trasladado a un ambiente seguro.

Asimismo, una casa se inundó. Habitaban un padre con sus cuatro hijas menores de edad, quien debieron ser retiradas hacia el domicilio materno, para permanecer a resguardo. De modo preventivo, fueron controladas en el Hospital Francisco Ramírez.

Las intensas precipitaciones en pocos minutos fueron la causa de los inconvenientes para quienes están afincados cerca del arroyo; de igual manera se aclaró que no se registraron voladuras de techo, árboles y/o postes caídas que hayan provocado algún otro daño o no.

La preocupación de las autoridades

La viceintendenta de San José de Feliciano, Marisa Leites, manifestó a UNO la preocupación que existe por parte de las autoridades.

"Es un momento crítico y lamentable el que estamos viviendo. En estos momentos sigue lloviendo y el pronóstico del tiempo cambió y estamos con alerta Naranja. Estuvimos asistiendo a cerca de 100 familias durante todo el día y solo a una tuvimos que evacuarla y alojarla en el polideportivo de la ciudad".

"Quiero agradecer a los vecinos que han mostrado una solidaridad tremenda, al intendente Damián Arévalo que está trabajando para ayudar a todos los afectados y también a los concejales de Más por Entre Ríos que pusieron a disposición sus vehículos para llevar colchones, frazadas y otros elementos a los vecinos", agrego Leites.

Por otra parte, Ileana Moreno, directora de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Feliciano, informó que "el equipo municipal se encuentra trabajando activamente para atender las necesidades de los vecinos".

Moreno explicó que han concurrido a distintos sectores donde se solicitó asistencia, "aunque en algunos casos no lograron encontrar a las personas que habían realizado el pedido. A pesar de ello, continúan recorriendo los distintos puntos de la ciudad para relevar la situación y brindar ayuda a quienes lo necesiten".

Desde el área aseguran que el objetivo es llegar a todos los sectores posibles y acompañar a las familias que estén atravesando este difícil momento, indicó Despierta Feliciano.

La lluvia en otras localidades

El norte provincial fue afectado por fuertes lluvias y San Jaime de la Frontera, en el departamento Federación, fue otro de los distritos donde se registró una gran cantidad de agua caída. Según la información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, hasta las 23 de este lunes habían caído casi 205 mm.

En tanto, en Conquistadores (Federación) cayeron 100 mm. Por su parte, en Atencio (Feliciano) se registraron 63 mm.