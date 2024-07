La hija de Enrique Fabiani afirmó: "Estuvimos a 50 metros de Patricia Bullrich y no le interesamos"

Melisa, no obstante, contextualizó y dejó en claro que desde la cartera de seguridad estaban al tanto de su situación: "A los 10 días de la desaparición de mi papá mi hermana, María Inés, se comunicó con el equipo de la ministra. Explicaron que debíamos enviar un correo electrónico formal en conjunto con una serie de pasos y mi hermana los cumplió. Más tarde una persona se puso en contacto y, como se enteraron que Néstor Roncaglia estaba en el caso, dijeron que estábamos bien encaminados".

"Cuando la ministra se acercó a la reja llamaron a los periodistas y mi instinto fue correr y empezar a gritar, porque sabía que no nos iba atender, pero no me iba a desubicar porque soy educada y le creí a esta chica que prometió pasar el mensaje a la ministra, también le creí a Bullrich", manifestó la mujer y agregó: "Cuando los medios empezaron a retirarse, salió automáticamente la camioneta hacia el helicóptero y un periodista, muy enojado, nos indicó que avisaron a Bullrich para que nos esperen, pero la señora ministra dio media vuelta y se fue".

Tras el fallido intento de diálogo, Melisa comentó: "Quedamos muy enojados y con mucha impotencia, porque estuvimos a 50 metros de Patricia Bullrich y no le interesamos. La verdad es muy triste que lleve la seguridad del país y tenga tan poca empatía con gente que busca a su padre ¿A qué otra puerta podemos golpear para que mi papá aparezca?".

A raíz de esta situación, Melisa inició una movilización en redes sociales donde subió una foto del helicóptero donde se trasladaba la funcionaria y esa misma noche el equipo de Patricia Bullrich volvió a llamar a la familia: "Indicaron que hoy averiguarían todo para estar al tanto y ponerse a nuestra disposición. Consultaron quiénes llevan el caso, todos los datos y mencionamos nuestras sospechas" y agregó: "Quiero creer

que no vamos a necesitar otro escándalo porque espero que, esta vez, lo que nos dijeron sea verdad".

Enrique Héctor Fabiani jubilado Santa Fe Entre Ríos.jpg Enrique Fabiani desapareció el 4 de junio en un campo de Entre Ríos.

La familia denuncia irregularidades

Para Melisa en la investigación de su padre "hay muchas contradicciones, un montón de cosas que no cierran y que provocan que la búsqueda no se agilice". Seguidamente, indicó: "Espero que investiguen lo que haya que investigar, porque aún hoy esperamos los resultados de los celulares de Abigeato, por ejemplo. Luego de que manifestara mi preocupación sobre esto el inspector Pereyra me dijo que le estaba faltando el respeto, porque básicamente le pedí que se investiguen ellos mismos".

En otra línea la mujer indicó que, a diferencia del caso Loan, con la desaparición de Enrique hay solamente dos hipótesis. "El caso de mi papá no es venta de órganos, trata ni nada parecido. Según los rastros, él en el monte no está. Parece que se lo hubieran llevado y, dos kilómetros más adelante, hay un rastro muy leve y después queda en la tranquera de L, es raro, porque esto lo marcaron los perros", explicó.

Se recordará que, en un diálogo anterior con UNO, la mujer relató que su padre logró encontrar una salida del monte tras cuatro horas de desorientación, pero se habría topado con una situación inesperada. A su entender, Enrique golpeó la puerta equivocada: "Mi papá no está perdido en Alcaraz, está desaparecido. Digo esto porque si vas a Alcaraz te dicen: 'qué lástima que golpeó justamente esa puerta'. Los habitantes dicen que, si estas personas ven a alguien en su campo, le disparan".

Melisa había expresado su frustración por la aparente inacción de las autoridades y apuntó a un hombre de la zona quien, habiendo pasado 21 días de la desaparición de Enrique, la casa de esta persona no había sido allanada. "Mi papá fue a esa casa y golpeó la puerta. Este hombre declaró ante el fiscal que lo echó y que, cuando mi papá se retiró, le pidió disculpas. Este hombre dijo: "me di cuenta que es una buena persona porque me dijo disculpe señor'. (...) No hay caminata de mi papá después de eso, llegó hasta la tranquera de esta persona ¿Son ciegos ante eso?".