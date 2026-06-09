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Paraná: se realizan obras en calle Ameghino

La recuperación de la trama vial suma una nueva intervención en calle Ameghino. Hay corte de tránsito, aproximadamente por 20 días.

9 de junio 2026 · 15:23hs
Paraná: Se realizan obras en calle Ameghino

Paraná: Se realizan obras en calle Ameghino

Las tareas de recomposición de la calzada y desagües pluviales se desarrollarán en inmediaciones del puente sobre calle Florentino Ameghino, entre España e Ituzaingó. La intervención demandará un corte de tránsito, aproximadamente por 20 días, y la modificación temporal en el recorrido de la Línea G.

La Municipalidad continúa trabajando en la recuperación de la trama vial con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la seguridad y transitabilidad de sectores estratégicos de la ciudad. En ese marco, este martes comenzaron los trabajos de reparación en la cabecera Norte del Puente Blanco, ubicado sobre calle Florentino Ameghino, entre España e Ituzaingó.

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“Las tareas están vinculadas con el mantenimiento de trama vial, donde se trabajará con hormigón que permitirá una mayor durabilidad y fundamentalmente a la recomposición de desagües pluviales que han provocado algunas erosiones. La intención es trabajar de manera preventiva para evitar afectaciones en el Puente Blanco”, sostuvo el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

La intervención responde al deterioro detectado en el sector que, si bien aún no compromete estructuralmente la obra, requiere una pronta reparación para evitar inconvenientes futuros en una estructura de uso constante, tanto vehicular como peatonal. Los trabajos contemplan la demolición del pavimento afectado, movimiento de suelo para la construcción de una nueva capa de rodamiento, ejecución de pavimento rígido y reposición de tapas de cámaras pluviales.

Debido a las tareas, se verá interrumpido el tránsito sobre calle Ameghino, entre España e Ituzaingó, por al menos 20 días. Solo estará permitida la circulación de vecinos desde España hacia el Sur y desde Ituzaingó hacia el Norte.

El plazo estimado de ejecución, queda sujeto a las condiciones climáticas y a que no surjan inconvenientes.

Modificación temporal del recorrido de la Línea G

Como consecuencia de las obras, desde este martes 9 de junio y por un plazo estimado de 20 días, la Línea G del transporte urbano modificará temporalmente su recorrido.

Ida: Florentino Ameghino, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Courrèges, General Urquiza.

Vuelta: Bulevar Sarmiento, General Urquiza, Concordia, Montevideo, Diamante, Florencio Sánchez, Ituzaingó, Florentino Ameghino.

Ameghino Paraná Obras Trama vial línea
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