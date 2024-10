La escuela Moreno busca recuperar el esplendor, con el apoyo de la Vecinal

Escuela Moreno.jpg La escuela Moreno es un lugar de encuentro, educación y contención para los alumnos Gentileza: Nilda Bernachea

El paso de varias generaciones

A su vez, explicó: “En mi familia somos tres generaciones de exalumnos y tenemos un sentimiento muy especial por haberla visto en otra categoría, cuando no estaba ´devaluada´ y soportando estos problemas edilicios que tiene hoy. Habrá que trabajar para revertirlo, las autoridades fundamentalmente, el Consejo General de Educación (CGE), y el vecindario. Antes el 99% de los alumnos era gente de acá del barrio, y hoy no. Estamos a sólo 10 cuadras de la Plaza de Mayo”, dijo, en referencia al establecimiento situado en bulevar Moreno 81, muy cerca del centro de la ciudad.

El inmueble está muy deteriorado y desde hace más de una década se está gestionando una obra integral para ponerlo en valor, pero por ahora sólo consiguieron que se hagan reparaciones de emergencia, como los arreglos actuales de los techos. “Nosotros nos arrimamos acá primero a hablar con las autoridades de la escuela y queremos hacer un trabajo de hormiga. Así que vamos apoyando lo que se va haciendo, como el tema de las refacciones. Ahora vinieron a arreglar los techos y les advertimos que vean los desagües, y hoy los están arreglando también”, sostuvo Omar, y reflexionó: “Este es un sitio histórico. La escuela cumplió sus 130 años y realmente es un tesoro que tenemos en las manos. Muchas veces no se la dimensiona como se debe, o no se la valora. A lo mejor el hecho de convivir tan cerca de ella nos ha hecho perder un poco el foco sobre su importancia”.

Escuela Moreno.jpg Los integrantes de la Vecinal y las autoridades de la escuela Moreno realizan una labor mancomunada Vanesa Erbes/ UNO

Refacciones en la escuela Moreno

Acerca de las reparaciones que se están llevando adelante, Gloria Palavecino, la directora de la escuela Primaria N° 7 Mariano Moreno, que convive con la Secundaria N° 57 que lleva el mismo nombre, precisó: “Están con la refacción de los techos de dos sectores, así que estamos contentos por eso. Hubiésemos querido que se abarcara más, porque el proyecto era la refacción completa de la institución, pero se pudo solamente hacer este arreglo de emergencia. Después falta la parte donde está la Biblioteca, el salón y otro de los sectores donde hay aulas. Porque también tenemos una aula electrificada y se llueve, o sea que también se trata de una emergencia”.

Gloria contó que en el nivel Primario son alrededor de 100 estudiantes y en la Secundaria hay 150 estudiantes, que egresan con la orientación en Comunicación. En su caso trabaja en la escuela desde 2018, primero como secretaria, luego como vicedirectora, y actualmente está a cargo de la Dirección. Le tocó estar durante el tiempo de pandemia y analizó: “Ha habido muchos cambios y el poder reafirmar la educación en los estudiantes y volver a traerlos fue bastante complejo. Muchos vienen del barrio Maccarone, que es uno de los más cercanos, y después de diferentes puntos de la ciudad, y de Colonia Avellaneda y San Benito”. A su vez, contó: “En la Primaria tenemos el Primer Ciclo con hora NEP (Nueva Escuela Primaria), donde entran a las 7,15 y a las 12,15 se van; y el Segundo Ciclo, que sería 4°, 5° y 6° grado, tiene talleres con la modalidad NINA, así que están desde las 7,15 hasta las 15,15 con distintas propuestas para los chicos, que consisten en diferentes talleres humanísticos, como teatro, educación en movimiento, educación digital, inglés, entre otros. Es muy importante poder facilitarles este aprendizaje y que estén en las aulas. No nos quedamos solamente en la contención, sino que procuramos brindarles la educación y la enseñanza de contenidos y de propuestas que sean significativas para ellos”.

Escuela Moreno.jpg En la escuela Moreno esperan una refacción integral, pero hoy sólo se atiende la emergencia Vanesa Erbes/ UNO

Vínculo con la comunidad

Sobre el vínculo que están forjando con la Vecinal, destacó: “Estamos tratando de articular con ellos para poder acompañarnos en las actividades y que la escuela no esté sola; y más allá de lo edilicio, poder apoyarnos en otras cuestiones”.

Laura Vázquez otra de las exalumnas de la escuela, al igual que lo fueron su madre y su abuela, también es hoy parte de la vecinal, y acotó: “Nos acercamos a la escuela para simplemente ponernos a disposición y ver de qué podemos hacer, de qué forma podemos apoyar. Queremos extender la iniciativa a la gente que vive en este barrio, donde hay muchísimos exalumnos, pero también a todos los exalumnos que de Paraná. Creemos que a la escuela le está haciendo falta esa conexión con su comunidad”.

También exalumna y actual miembro de la vecinal, Cielo Schubert precisó: “Vine a la escuela Moreno de 1° a 6° grado, como era en ese momento, en el turno de la tarde. Terminé en el año 65 la escuela primaria, y con muchos de mis compañeros seguimos en contacto, pendientes de lo que pasa en la institución”.

Escuela Moreno.jpg Vanesa Erbes/ UNO

En tanto, Marta Rodríguez, la presidenta de la Vecinal, expresó: “En el hacer de este colectivo de la Vecinal se incluye a la escuela como una institución muy importante de cualquier comunidad. La escuela es centro, y en ese sentido empezamos a trabajar recientemente con la escuela Moreno y hemos tenido además un acercamiento con la escuela Integral N° 3 Carolina Tobar García”.

“Muchos de los integrantes de la comisión son exalumnos de la escuela Moreno, que viene con algunas situaciones desde hace un tiempo que no son deseables y nos planteamos apoyarla en esa lucha por resolver distintas cuestiones, como por ejemplo el tema de infraestructura, que es central y sobre el que se está avanzando”, dijo, y aclaró: “Nosotros nos incorporamos cuando ya se había dado ese paso, así que procuramos fortalecer esta obra que se está haciendo ahora, que si bien es elemental e indispensable, no se termina acá. Es una etapa y nosotros la seguiremos acompañando hasta que se logren otros objetivos, no es sólo la mejora edilicia”.

Sobre este lazo con la comunidad a partir del trabajo de la Vecinal, Nilda Bernachea, la rectora de la escuela Secundaria, subrayó: “Es muy importante y es un gusto para la comunidad educativa que la vecinal nos acerque más al barrio, que es justamente lo que valoramos. Sobre todo porque tenemos exalumnos y para nosotros es un fortalecimiento que ellos vengan, nos cuenten su historia con la institución, ya que nos nutre saber más sobre la escuela Moreno, sobre qué significó y qué valor tiene para las diferentes generaciones que pasaron por sus aulas”.