Amarú Méndez, referente de NeuroCea, acusa al Consejo de Educación de despedirla por "alzar la voz"

"Es un castigo por marcar las faltas que estaba haciendo el gobierno provincial mediante sus legisladores", afirmó Amarú Méndez

Amarú Méndez es presidenta de NeuroCea Entre Ríos (Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos) y se desempeña como administrativa en la escuela secundaria República de Entre Ríos de Paraná. En diálogo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná) denunció que a partir del 31 de diciembre quedará sin trabajo en el Gobierno de Entre Ríos. La comunicación de su desvinculación le llegó mediante un correo electrónico del Consejo General de Educación, donde depende laboralmente. La trabajadora asegura que su labor en el Consejo se inició en 2021 como suplente de un cargo vacante y que ahora le correspondería la titularidad, tras la jubilación de la persona que ocupaba dicho puesto.

Repercusiones del activismo

La referente de la neurodiversidad sostuvo que la no renovación de su contrato es una represalia directa por su participación pública en la lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Méndez detalló que el comunicado de despido ocurrió poco después de varias acciones de visibilización y defensa, ya que fue invitada a exponer en el Congreso de la Nación, donde comentó la grave situación que atraviesan las familias y los prestadores en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad; se hizo presente en una marcha realizada en el Congreso cuando fue rechazado el veto presidencial y en declaraciones a los medios, expresó la importancia de que los diputados y senadores nacionales de Entre Ríos votaran a favor de la ley o, en su defecto, en contra del veto presidencial.

Amarú Méndez aseguró que, a pesar de siempre manejarse "con respeto" y buscando el diálogo, estas acciones trajeron "sus repercusiones". Ella notó que su expediente, que estaba en proceso para la firma de la titularidad, comenzó a "retroceder" y actualmente se encuentra "totalmente archivado", lo que demuestra una "decisión ya tomada".

La activista lamentó que se la castigue con la pérdida de su fuente de ingresos, que es el sostén de su familia, por el simple hecho de "alzar la voz" y "defender los derechos de las personas con discapacidad"

Argumento del concurso

El Consejo General de Educación argumentó que la suplencia finalizaría porque se llamará a concurso para ocupar el cargo. No obstante, Méndez considera que esto "no es real" y para ello se basó en asesoramiento legal y consultas con diputados y senadores. "La convocatoria a concurso para cargos administrativos y de ordenanzas (auxiliares) nunca ocurrió en la historia de la provincia. Es la primera vez que que sucede lo que están haciendo", aseguró la entrevistada.

Amarú Méndez comentó que teme que el llamado a concurso sea una excusa para que el puesto sea ocupado por una persona que "ellos decidan poner o designada "a dedo", en lugar de seguir los procedimientos habituales de lista del departamental de escuelas.

"Esto que están haciendo no lo pueden hacer así. Estoy tomando cartas en el asunto para marcar un precedente y evitar que esto le suceda a otras personas", indicó.

Por el momento continúa prestando servicio en la Escuela República de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre donde, según sus palabras, sus compañeros y superiores están "tristes" por la situación.

Pedido para que se quede

La directora de la escuela presentó una nota administrativa al CGE sosteniendo el lugar de trabajo de Méndez y asegurando su buen desempeño, si bien aún no recibieron respuesta a dicha nota. La afectada señaló que no tiene quejas ni sumarios en su legajo laboral.

Méndez mantiene la esperanza de que la situación se pueda resolver prontamente. Además, Neurocea Entre Ríos continúa con su labor de visibilización y concientización, como la reciente charla que organizaron en la sala Mayo con Moche, donde se brindaron herramientas a la sociedad para crear "espacios más amigables" y más inclusivos.