Kueider negó las denuncias por enriquecimiento y lavado

En diálogo con UNO, Kueider remarcó que la Justicia "tiene que investigar y va a poder corroborar que es falso: no soy propietario, no son míos esos departamentos". Por eso, afirmó que quedará "clarísimo que estoy muy lejos de haberme enriquecido ilícitamente".

"Se hará justicia"

El senador opinó que todo surgió por "una publicación en un portal con animosidad manifiesta y evidente hacia mi persona", pero que los departamentos son adquiridos "por una sociedad donde yo era socio y lo enredan con otras causas que no tengo nada que ver". Además, consideró que "es muy sencillo" investigar y "se debería resolver rápido".

"Soy funcionario público, voy a despejar las dudas que sean necesarias. Además, no puse abogados traídos de otro lado, puse letrados jóvenes de Concordia porque tengo la tranquilidad de que es una denuncia infundada y falsa", sentenció el legislador nacional y completó: "Hablo desde la tranquilidad de mi inocencia, se hará justicia y los denunciantes van a tener que rendir cuentas por haberme difamado gratuitamente".

Kueider, a favor de la Boleta Única en la provincia

Consultado sobre la reforma política e implementación de una Boleta Única Papel (BUP) en la provincia, Kueider explicó que "siempre" estuvo de acuerdo, y recordó que incluso fue uno de sus impulsores. "Es un proyecto que se impulsó con (Gustavo) Bordet como gobernador, hemos trabajado muy fuerte para ello y no lo logramos por falta de acuerdos políticos. Es un proyecto positivo, es una modernización al sistema electoral, facilita tener todas las opciones en el cuarto oscuro", precisó el legislador.

En cuanto a las leyes de Financiamiento Universitario y Movilidad Jubilatoria que acompañó en el Senado de la Nación, justificó su voto en que las universidades "tienen que tener el financiamiento correspondiente, y los jubilados tienen que tener una jubilación digna, algo que el presidente ha sido muy duro y está abiertamente en contra".

Los fondos para la SIDE

En esa misma línea, dijo que también es "muy importante que los organismos y servicios de inteligencia de cualquier Estado funcionen bien y tengan los recursos". Por ello, fue uno de los 11 senadores que votaron a favor del DNU 656/24 del presidente, Javier Milei, que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

