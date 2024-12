"Jubilados se enteran que PAMI ya no les cubre el 100% cuando llegan a la farmacia"

Numerosos usuarios de PAMI están desconcertados con la medida del gobierno nacional y optan por no llevar los remedios, cuya cobertura ahora es menor

Para seguir retirándolos sin cargo, deberán tramitar un subsidio, cumpliendo determinados requerimientos, entre ellos, percibir ingresos netos menores a 389.398 pesos (lo que equivale a un 1,5 de los haberes previsionales mínimos); no estar asociado a una prepaga, no tener más de un inmueble y en caso de ser titular de un automóvil, el vehículo deberá tener más de 10 años de antigüedad. “Es un trámite simple, hasta se puede iniciar en la web y es ágil”, aseguraron.

PAMI.jpg PAMI anunció que 44 remedios quedan sin cobertura. Quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite para no perder la bonificación en tratamientos prolongados.

Polémica decisión de PAMI

La decisión fue adoptada en el contexto de un reordenamiento de la cobertura de medicamentos de PAMI a más de 5,3 millones de personas. La obra social difundió un comunicado en el que aclaró que, como parte de una “gestión planificada y eficiente”, el organismo se vio “en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas a lo largo de este año en distintas etapas.

Esto se suma a otras medidas que se tomaron previamente: en junio pasado, el PAMI decidió realizar un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100% en su vademécum, y eliminó 11 de las 167 moléculas farmacológicas que estaban incluidas originalmente. A mediados de agosto, la obra social de los jubilados decidió recortar otras 44 moléculas del listado. Esto representa una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecían de manera gratuita.

PAMI.jpg Para acceder al beneficio de PAMI hay que tramitar un subsidio

Medida que desconcierta

Desde las farmacias de Paraná consultadas por UNO observaron que por ahora esta medida, al ser reciente, genera cierta confusión y a la mayoría de los jubilados los tomó por sorpresa. “En el sistema del comercio ya aparece el porcentaje de descuento que se aplica en cada caso, en base a la receta y el número de afiliado”, explicaron en locales del rubro.

Al respecto, Verónica, de una farmacia de calle Alameda de la Federación, comentó: “Se han sacado muchos medicamentos con cobertura al 100% y, lógicamente, cada vez llevan menos cosas. Por ahí se ve eso, y ahora que les aparece que no cuentan con esa cobertura del 100%, mucha gente prefiere no comprar el medicamento, por lo menos hasta ir al PAMI a ver si pueden hacer el trámite para tener un mayor descuento”.

“Recibimos varias quejas de la gente a la que le sacaron el 100%, que quedan ahora con un descuento del 80% o el 50% en lo que serían los planes ambulatorios”, añadió, y afirmó: “Ellos normalmente tenían que hacer un trámite y esas recetas ya venían autorizadas con esa cobertura especial. Ahora quedan con la cobertura de un plan ambulatorio común. Se están evaluando recién las cosas, es muy reciente todo. Ya está vigente y lo vamos viendo paciente por paciente, y también medicamento por medicamento cuando se va dando puntualmente la atención a cada cliente”.

Por su parte Luciana, quien atiende en una farmacia de la Peatonal, señaló: “El trámite lo pueden hacer en PAMI directamente. Nosotros acá podemos ver los medicamentos que están cargados y generalmente les está pasando esta semana que en la mayoría de los remedios les ha bajado la cobertura al 80%, al 60%, al 40%, dependiendo de qué medicamento es. Es decir, un porcentaje de cobertura siguen teniendo, pero no al 100%. A nosotros nos sale automático qué descuento le otorga PAMI. Si ya no le cubre e 100%, ahí el afiliado decide si lo lleva o no, o si consulta en el PAMI por su situación”.

Garantía

En este sentido, las autoridades de PAMI remarcaron que se garantizará que el medicamento esté “cubierto por el subsidio social para toda las personas que realmente lo necesitan, priorizando el equilibrio financiero de la institución y garantizando el acceso a medicamentos para quienes no puedan pagarlos”.