Juan Grabois: "Hemos decidido retirarnos de Casa Nueva"

"No vamos a negarlo: hemos sufrido una derrota, una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, víctima sistemática de violencia de género institucional e intrafamiliar. Heredera de una fortuna iconmensurable, hoy está prácticamente en la indigencia", dijo Grabois sobre Dolores Etchevehere. "Nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Etchvehere y su tropa de abogados extersionadores vinculados al narco", agregó.

Dijo también que los integrantes del proyecto Artigas "durante 14 días resistieron la violencia de la patota de los Etchevehere".

dolores etchevehere.jpg Juan Grabois dijo que aconsejaron a Dolores Etchevehere dejar el campo, pero ella se negó.

Por otro lado, denunció un "pacto de poder" que atraviesa a todos los sectores políticos. "En todo momento utilizamos las vías institucionales y nos ajustamos a derecho, aún a sabiendas de que la Justicia no es neutral, que el Ministerio Público Fiscal está totalmente comprado por los Etchevehere", remarcó.

"Hemos decidido como, proyecto Artigas, retirarnos del establecimiento Casa Nueva y continuar la batalla en los tribunales. Esta defensa técnica, parcialmente a mi cargo, le ha aconsejado a Dolores que adopte el mismo temperamento", resaltó en un tramo del video.

"Sin embargo, ella no está dispuesta", dijo luego. "No quiere dejarse humillar nuevamente. La comprendemos, no la vamos a abandonar. Junto a ella permanecerá un pequeño grupo de mujeres para resguardar sus derechos humanos ante cualquier acción policial o parapolicial que se lleve adelante y así garantizar que las garantías constitucionales de Dolores se respeten", anunció.

"Retirarnos tiene por objeto mostrar que no somos como ellos", remarcó. Y reiteró: "Vamos a acatar el fallo de la jueza. Nos retiramos hoy antes de las 19, tristes, pero con la dignidad de estar dando una lucha noble, digna y justa".

Finalmente le pidió al gobierno provincial que "garantice la seguridad de las personas que se retiran y que permita que realicen las declaraciones de prensa que consideren pertinentes sin tener que sufrir el hostigamiento de la patota de los Etchevehere".

El video de Juan Grabois:

La definición de Proyecto Artigas ante el fallo adverso de la justicia - 29/10/2020

Anteriormente, Dolores Etchevehere había grabado un audio en el cual había afirmado que la sacarían "muerta" de Casa Nueva.