Juan Grabois en Paraná: "Enfrentar el poder no es piantavotos"

Y aseguró: "enfrentar el poder no es piantavotos".

Consultado sobre sus expectativas para las PASO, Grabois propuso discutir el "proyecto de país dentro de una coalición de gobierno, donde no todos pensamos lo mismo". El referente social calificó que el gobierno del Frente de Todos "no terminó de funcionar porque el presidente (Alberto Fernández) no nos representó y lo que planteó no era nuestra política", registró UNO.

Grabois 2.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Como ejemplos de esas diferencias mencionó el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la política social, de tierra, techo y trabajo. "Al no haber un debate de ideas y que el pueblo pueda elegir el programa y sus representantes tuvimos este fracaso", sentenció.

Para Grabois, "hay que cambiar el chip y dar el debate de cara a la sociedad de cuál es el modelo de país que proponemos: de la periferia al centro y de abajo hacia arriba, desde las necesidades de los más humildes, los barrios populares, el campo pobre, la economía popular y los sectores informalizados, que son la mitad de los trabajadores en la Argentina".

El precandidato presidencial explicó que el libro está dedicado a estos sectores: "los llamamos 'Los Peores' porque son los más estigmatizados y golpeados y los que tratamos de defenderlos pasamos por la misma picadora de carne. Aún así estamos de pie".

Contra el Acuerdo con el FMI

Grabois fue enfático respecto del principal problema económico del país. "El Acuerdo con el Fondo, gane quien gane, va a cambiar. Al FMI no el interesa que le paguen la deuda, sino tener la soga al cuello de cualquier gobierno. Nosotros opinamos que hay que cancelar este Acuerdo, de manera unilateral si no hay una disposición del Fondo en reconocer un delito económico como fue financiar la fuga de capitales de la Argentina, en violación al artículo 6 del propio Estatuto del FMI".

El precandidato sugirió que el país podría "dar esa disputa en los estrados de tribunales internacionales y van a haber un montón de países que son víctimas y deudores del Fondo y van a estar de acuerdo con nosotros".

"Los Peores"

Antes de Paraná, Grabois visitó la ciudad de Santa Fe, donde encabezó un encuentro sobre Tierra y Vivienda en el marco del plan quinquenal de Desarrollo Humano Integral que el dirigente impulsa junto al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.

El libro de Juan Grabois está escrito como "un alegato jurídico de defensa ante las acusaciones más comunes que reciben tanto el autor como –fundamentalmente- las millones de personas que integran los movimientos populares, trabajadoras y trabajadores de la economía popular".

El texto invita a "discutir problemas de fondo de la sociedad argentina y presentar propuestas innovadoras para resolverlos: las formas de trabajo y producción existentes en la actualidad, el salario básico universal y la economía popular; la cuestión de la seguridad y el delito, las políticas públicas de reinserción de quienes recuperan la libertad; el problema del acceso a la tierra y la vivienda; entre otros".