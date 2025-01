Iosper reestructura la deuda de 4.800 millones de pesos con Acler

Cuidadores domiciliarios reclaman que Iosper no les paga hace tres meses

"Apenas asumimos la intervención, nos encontramos con que la facturación de las clínicas y sanatorios no se auditaba desde hace un año. Por eso, les propusimos a Acler una quita equivalente al promedio de los débitos que todas las obras sociales hacen cuando se audita la facturación", explicó Gallegos.

"El Iosper no estaba cumpliendo desde hace 12 meses con la obligación de efectuar auditorías sobre las facturas. Si no hacemos esa quita promedio, la otra alternativa que nos quedaba era auditar toda la deuda antes de pagar y eso demandaría mucho más tiempo. Nosotros no vamos a pagar un solo peso sin la auditoría correspondiente", remarcó el interventor.

Respecto al nuevo convenio prestacional, Gallegos afirmó: "Vamos a avanzar en un nuevo convenio prestacional que cuide los intereses de la obra social y garantice un buen servicio a los afiliados".