Intersindical en Defensa del Sistema Previsional convocó a una marcha el 23

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional convocó a una marcha provincial el jueves 23 en defensa del sistema y los derechos adquiridos

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional convocó a una marcha provincial el jueves 23 en defensa del sistema y los derechos adquiridos

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano realizó una conferencia de prensa en la Federación de Jubilados, en Paraná, con el objetivo de expresar su rechazo a cualquier intento de reforma previsional que vulnere los derechos adquiridos. Los gremios docentes, estatales y judiciales presentes exigieron transparencia en el manejo de los fondos y convocaron a una marcha provincial el jueves 23 en defensa de la Caja de Jubilaciones.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Ercilio Aimone , quien subrayó la importancia de la unidad institucional y civil para proteger el patrimonio de los trabajadores pasivos, publica APF.

Durante la rueda de prensa, los secretarios generales de los principales gremios tomaron la palabra para fijar posición. El titular de Agmer, Abel Antivero, enfatizó la necesidad de mantener el régimen actual, advirtiendo que los trabajadores de la educación no aceptarán modificaciones en la edad o en los cálculos del haber.

Por su parte el secretario general de ATE, Oscar Muntes, fue tajante respecto a las políticas de seguridad social en la provincia: "Que no nos pase lo que nos pasó con el Iosper con la Caja de Jubilaciones". Con esta declaración trazó un paralelismo con la situación de la obra social provincial y exigió que no se desplace el peso de los déficits fiscales hacia los beneficiarios del sistema.

Desde AJER (Asociación de Judiciales de Entre Ríos), el Secretario General José María Segura remarcó que el sostenimiento de la Caja es una cuestión de decisión política y no solo técnica, instando al Gobierno Provincial a explorar vías de financiamiento que no impliquen el ajuste sobre los salarios y aportes de los empleados públicos.

Los titulares de Agmer y ATE respondieron a la consulta de esta Agencia sobre los próximos pasos a seguir. Ambos dirigentes coincidieron en que se mantendrán en estado de alerta y movilización, no descartando medidas de fuerza conjuntas si el Ejecutivo avanza con iniciativas que no hayan sido consensuadas con el sector trabajador.

"La respuesta debe ser colectiva. Estamos aquí para garantizar que el futuro de quienes ya dieron su vida al servicio público sea respetado", coincidieron los referentes sindicales.

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Gremios participantes

El arco gremial, compuesto por la Fjpper, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos (Sitradu), la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Unión del Personal Túnel Subfluvial (UPTH), la Asociación del Personal Superior (APS), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), el Centro de Jubilados Docentes de Paraná y sectores autoconvocados, se unió para manifestar su preocupación ante el estado actual del sistema previsional de la provincia.

Medidas de fuerza

Durante la conferencia se ratificó que este martes se realizará un paro nacional convocado por ATE, al cual adhieren las seccionales de Entre Ríos. Esta medida se centra en el reclamo por la reapertura de paritarias y en contra de las políticas de ajuste nacionales.

En cuanto a la Intersindical, este jueves realizará el Paro Provincial y Movilización en Paraná. Esta jornada está específicamente enfocada en la defensa de la Caja de Jubilaciones y el rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno de la Provincia. La marcha será por la mañana, comenzará en la Plaza 1º de Mayo y finalizará en la explanada de la Casa de Gobierno.

Documento de la Intersindical

“Las organizaciones gremiales y de jubilados aquí presentes reafirmamos nuestro compromiso inalienable con la defensa de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Entendemos que el sistema previsional es un pilar de la justicia social y un derecho conquistado tras décadas de aportes y lucha.

Exigimos: El sostenimiento irrestricto de la Ley 5.654 y de los preceptos constitucionales que garantizan el 82% móvil, transparencia absoluta en la administración de los recursos y el cese de cualquier intento de armonización con el sistema nacional, el pago en tiempo y forma de los aportes patronales por parte del Estado provincial y los municipios y la apertura de mesas de diálogo genuinas donde los trabajadores tengan voz y voto sobre el destino de sus fondos.

No permitiremos que el déficit sea utilizado como excusa para cercenar derechos. La Caja es de los trabajadores, activos y jubilados”.