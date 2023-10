Innovar: distinción para dos escuelas técnicas entrerrianas

tecnicas.jpg Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Según indicó desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se registraron 323 proyectos inscriptos en la categoría “Escuelas Técnicas y Agrotécnicas”. Los trabajos destacados fueron:

“Otogaki - Transcriptor de voz” | E.E.T. N. 24 "Simón de Iriondo" - Chaco.

- “PRO-FIT” | Escuela 781 Don Eladio Zamarreño - Chubut.

- “Robot tipo rover multifunción para detección de escape de gases "Roberto" | Instituto Tecnológico del Comahue - Neuquén.

- “Vehículo híbrido pedal-eléctrico” | Escuela Provincial de Educación Técnica N° 21 - Neuquén.

- “NEUMOVALID” | Colegio León XIII - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- “MINI-ENFARDADORA” | Escuela de Educación Técnico Profesional N°487 - Santa Fe.

- “PAINTR - Pistola de Pintar Impresa en 3D” | Escuela de Educación Técnica N°2 "Pbro. José María Colombo" - Entre Ríos.

- “PointWall” | Escuela Técnica Nº35 "Ingeniero Eduardo Latzina" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- “Industria 4.0 y economías regionales: Deshidratador automático de frutas y hortalizas" | Escuela Provincial de Educación Técnica "Ing. Jose Alsina Alcobert" - Catamarca.

- “Cría de abejas reinas” | Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 - Buenos Aires.

- “Sistema de ventilación automático” | Instituto de Educación Agropecuaria N°10 - Misiones.

- “Innovación Hídrica para la Ruralidad” | Instituto de Educacion Tecnica N°1 - La Rioja.

- “CALIFORNIA DEL MOLINO” | Escuela Agrotécnica N° 740 EMETA - Chubut.

- “MAQ-TRIT” | Escuela Técnica N° 9 "Gob. Ing. César Eusebio del Valle Iturre" - Santiago del Estero.

- “Quinoa: Alimento Saludable” | Escuela Agrotécnica EMETA Tafí del Valle - Tucumán.

- “NutriLacto - Bebida fermentada a base de Lactosuero” | Escuela Provincial Agrotécnica "Agr. Florencio E. Peirone" - La Pampa.

- “Conservación de calostro ovino” | Escuela Agropecuaria N°1 "Heroínas de Malvinas" - Santa Cruz.

- “HELIOS” | Escuela Técnica Dr. Juan Esteban Martinez - Corrientes.

- “Parada de colectivos automatizada e inclusiva” | Instituto Provincial de Educación Técnica N°66 “Dr. José Antonio Balseiro” - Córdoba.

- “Módulo Inteligente de control y comando para cultivos indoor/outdoor” | Centro de Educación Técnica N°2 “Jorge Newbery” - Río Negro.

- “Yvype Avei - Riego Eficiente” | EPES Agrotecnica N° 7 - Formosa.

- “Colector Solar Modular para Zonas Rurales” | Escuela Técnica N°37 “Ing. Germán Ave Lallemant” - San Luis.

- “Nemo - Navegando en agua subterránea" | Escuela Técnica Generativa "Leonor Matilde Hirsch de Caraballo" - San Luis.

- “Konin Malón - Bioinsumo a base de Trichoderma aislado de nuestro suelo” | IPEA N°212 "Hilder O. Galassi" - Córdoba.

- “Hongos de Malhoja” | Escuela Agrotécnica Famaillá - Tucumán.

- “Los aceites de Ana” | Escuela de Educación Técnica N°1 "Ana Urquiza de Victorica" - Entre Ríos.

- “AGROAYUDA” | Escuela Agraria Alto Valle Este - Río Negro.

- “Yaku Kawsay - El agua es vida” | Escuela Provincial de Educación Técnica N°13 “General José de San Martín” - Catamarca.

- “¡Alimenta ya!” | Escuela Provincial de Educación Técnica N°5 - San Juan.

- “Planta tratamiento primario del caucho - Molino picador modular” | Escuela Provincial de Educación Técnica N°2 - La Pampa.

- “Cultivo Hidropónico Inteligente” | Escuela de Educación Técnica N° 3104 “Lanza Colombres” - Salta.

- “AlgaSpin” | Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2 "Ilda Valentino de Giachero" - Formosa.

- “Recuperación de Aguas Grises para la producción de forraje hidropónico” | Colegio Parroquial San Juan Bosco - San Juan.

- “Cosméticos a base de Algas Marinas del Golfo San Jorge” | Escuela de Biología Marina y Laboratorista Nº 1 "Atlántico Sur" - Santa Cruz.

- “Taza especial para personas no videntes” | Escuela de Educación Técnico Profesional N°460 "Guillermo Lehmann" - Santa Fe.

- “Reasus: Recolección de agua sustentable” | Escuela Provincial de Educación Técnica N° 21 - Misiones.

- “Ulapes - Huerta hidropónica vertical inteligente con aprovechamiento de agua de lluvia y energía solar” | Escuela de Educación Agropecuaria “Gral. Manuel Belgrano” - La Rioja.

Distinción. Para los alumnos de la técnica Nº2 de Gualeguaychú.

- “Patitas Felices” | Escuela de Educación Técnica N° 2 “Jesús Raúl Salazar” - Jujuy.

- “La Técnica te incluye” | Escuela Técnica Bernardino Rivadavia - Corrientes.

- “Yeso Agrícola - Planificación y elaboración de una zaranda para planta piloto” | Escuela Nº 4-018 “General Manuel Nicolás Savio” - Mendoza.

- “Biotecnología reproductiva en pequeños rumiantes: innovación e impacto social” | Escuela de Educación Técnica N°3150 “Pacto de los Cerrillos” - Salta.

- “Trazabilidad reproductiva del rodeo caprino a través de QR” | Escuela de Educación Técnica N° 4-034 “Galileo Vitali” - Mendoza.

- “Construyendo un invernadero inteligente” | Escuela Técnica Provincia N°1 “Gral. Aristobulo Vargas Belmonte” - Jujuy.

- “BeeTracker” | Escuela Tecnica N° 14 - Santiago del Estero.

- “Visióntech - El futuro en tus ojos” | Escuela de Educación Secundaria Técnica N°6 “Siderurgia Argentina” - Buenos Aires.

- “El agua, el ciclo sin fin” | Escuela de Educación Agropecuaria N° 54 - Chaco.

La educación técnica

En su discurso, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus manifestó su “alegría y emoción por lo federal de esta premiación. Que Argentina en 2005 no tuviera escuelas técnicas realmente era una vergüenza y lo logramos, ¿por qué no había escuelas técnicas? Porque no había un proyecto industrial de país, y si uno solamente va a producir productos primarios no necesita escuelas técnicas”.

El titular de Ciencia continuó: “La escuela técnica agrega valor a partir de lo mejor que tenemos, que es la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estamos orgullosos de nuestras escuelas técnicas, porque forman lo mejor de nuestros profesionales”.